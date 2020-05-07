В Волгоградской области в цеху цементного завода обрушился потолок

ВОЛГОГРАД, 7 мая – РИА Новости. Обрушение потолочного перекрытия произошло на территории цементного завода в городе Михайловка Обрушение потолочного перекрытия произошло на территории цементного завода в городе Михайловка Волгоградской области , сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, в четверг около 23 часов по местному времени (22.00 мск) произошло обрушение потолочного перекрытия в одном из зданий завода "Серебряковцемент" в Михайловке.

"Поступило сообщение об обрушении потолочного перекрытия помещения размерами 7 на 4 метра, высотой 3,5 метра на территории ОАО "Серебряковцемент". Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в ведомстве.

По словам собеседника агентства, здание, где обрушился потолок – один из цехов завода.