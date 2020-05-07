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2020-05-07T23:32
https://ria.ru/20200507/1571128617.html
В Волгоградской области в цеху цементного завода обрушился потолок
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РИА Новости

В Волгоградской области в цеху цементного завода обрушился потолок

23:32 07.05.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 7 мая – РИА Новости. Обрушение потолочного перекрытия произошло на территории цементного завода в городе Михайловка Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По информации ведомства, в четверг около 23 часов по местному времени (22.00 мск) произошло обрушение потолочного перекрытия в одном из зданий завода "Серебряковцемент" в Михайловке.
"Поступило сообщение об обрушении потолочного перекрытия помещения размерами 7 на 4 метра, высотой 3,5 метра на территории ОАО "Серебряковцемент". Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в ведомстве.
По словам собеседника агентства, здание, где обрушился потолок – один из цехов завода.
На месте работают пожарно-спасательные расчеты.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волгоградская областьПроисшествия
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