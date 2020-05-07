Освещавшая митинг во Владикавказе журналистка заразилась COVID-19

"Сегодня 7 мая и никто не сообщил, что у меня положительный тест. Я сама это выяснила через пресс-службу Минздрава. И в поликлинику, своему терапевту я сама сообщила, что у меня коронавирус. Это хорошо, что я сознательный человек и соблюдаю режим самоизоляции. А так бы пошла в РКБ за результатом", - цитирует издание журналистку.