Освещавшая митинг во Владикавказе журналистка заразилась COVID-19

ПЯТИГОРСК, 7 мая - РИА Новости. Журналистка Елена Черенкова, освещавшая митинг во Владикавказе 20 апреля, заразилась коронавирусом, сообщает издание Ossetia News, где она работает.
"Журналист Ossetia News Елена Черенкова заболела коронавирусом. Лабораторно диагноз подтвердили сегодня. Болезнь она переносит в легкой форме – невысокая температура и слабость. Сейчас Елена и члены ее семьи соблюдают режим самоизоляции, ни с кем не контактируют", - пишет издание.
По словам Черенковой, 3 мая она с мужем сделала КТ и сдала тесты на коронавирус.
"Сегодня 7 мая и никто не сообщил, что у меня положительный тест. Я сама это выяснила через пресс-службу Минздрава. И в поликлинику, своему терапевту я сама сообщила, что у меня коронавирус. Это хорошо, что я сознательный человек и соблюдаю режим самоизоляции. А так бы пошла в РКБ за результатом", - цитирует издание журналистку.
Как отмечается, режим самоизоляции корреспондент соблюдает с 20 апреля, она находится на постоянной связи с терапевтом.
"Вся редакция Ossetia News работает в удаленном режиме из дома с 4 апреля, однако Елена Черенкова была вынуждена освещать митинг, который прошел 20 апреля", - сообщает издание.
По данным следствия, 20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. После митинга главврач республиканской больницы заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе "устроили мощный очаг разноса COVID-19". Спустя неделю заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова сообщила, что рост зараженных в регионе может быть связан с прошедшим во Владикавказе несанкционированным митингом.
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