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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T23:31
https://ria.ru/20200507/1571128488.html
В Госдуму внесли проект о ваучерах за несостоявшиеся туры
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569730137_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_5dd478e868d3f94caacfde88ff94cf83.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесли проект о ваучерах за несостоявшиеся туры

23:21 07.05.2020 (обновлено: 23:31 07.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Столярова / Перейти в фотобанкРоссийские туристы на территории Международного аэропорта имени Джона Кеннеди перед вылетом из Нью-Йорка в Москву
Российские туристы на территории Международного аэропорта имени Джона Кеннеди перед вылетом из Нью-Йорка в Москву
© РИА Новости / Татьяна Столярова
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет российским туроператорам и транспортным компаниям выдавать туристам и пассажирам ваучеры вместо возврата денег за несостоявшиеся из-за новой коронавирусной инфекции туры и поездки, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Госдума планирует обсудить этот законопроект в рамках короткой рабочей недели 12-15 мая, уточнял в среду журналистам первый вице-спикер Александр Жуков. Поясняется, что документ направлен на принятие дополнительных мер обеспечения устойчивого развития и поддержки отдельных отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
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Законопроект наделяет кабмин РФ правом при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории России или ее части устанавливать особенности порядка, сроков и условий возврата заказчикам денег, уплаченных ими при бронировании места в гостинице или в ином средстве размещения, при отмене или переносе такого бронирования.
В подобных ситуациях, а также в случае введения иностранным государством ограничений на въезд туристов правительство, согласно документу, также будет вправе принять решение о приостановлении на установленный им срок обязанности туроператора возвращать туристам уплаченные ими деньги, но только при условии предоставления таким туроператором обязательства обеспечить равнозначный туристский продукт взамен.
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Правительство также наделяется полномочием не только изменять сроки перечисления ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, но и уменьшать размер такого взноса.
Кабмин в случае принятия закона также сможет устанавливать особенности исполнения договора воздушной, водной или железнодорожной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возместить плату за проезд в порядке и сроки, установленные правительством. Такое право кабмину также предоставляется при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или ЧС.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Александр ЖуковГосдума РФОбщество
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ваучеры...история циклична откатываемся в девяностые
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