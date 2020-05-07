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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T23:13
https://ria.ru/20200507/1571128363.html
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570353522_0:0:3075:1731_1036x0_80_0_0_cb41e793bab35ea2bbf91c3177fe63c3.jpg
РИА Новости

Трамп назвал причину пандемии коронавируса

23:12 07.05.2020 (обновлено: 23:13 07.05.2020)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предположил, что пандемия COVID-19 началась из-за некомпетентности в КНР.

"Что-то произошло. Либо они совершили ужасную ошибку... Вероятно, это была некомпетентность. Кто-то был глуп. Они не сделали работу так, как надо. Очень жаль", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Пандемия коронавируса началась в Китае, но наиболее пострадавшей страной с наибольшим числом заболевших и умерших остаются США. Ранее госсекретарь Майк Помпео предположил, что вирус мог "убежать" из лаборатории в Ухане, где изучают коронавирусы. КНР отрицает обвинения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПомпеоДональд ТрампКитайУханьСШАВ мире
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