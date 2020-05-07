В США госпитализированных с COVID-19 новобранцев признают непригодными

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Новобранцы, которые ранее были госпитализированы с Новобранцы, которые ранее были госпитализированы с коронавирусом , не будут приниматься на военную службу в США , если не получат специального разрешения, сообщил РИА Новости представитель Пентагона

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что ведомство может запретить принимать на службу новобранцев, которые проходили лечение от коронавируса. По данным телеканала, эта мера принимается в связи с тем, что сейчас нет ясного понимания "долгосрочных" последствий коронавируса.

"Любой, кто был госпитализирован с COVID-19, будет признан непригодным к военной службе по медицинским показаниям, и ему потребуется разрешение для вступления в армию", - заявил представитель.

По его словам, временное руководство было обновлено в среду, а другие документы Пентагона включают все медицинские условия для признания непригодности, которые требуют получения особого разрешения на службу.

"Важно отметить, что в руководстве не говорится "переболевшие коронавирусом", речь идет о тех, кто был госпитализирован", - добавил представитель.

Число военнослужащих с коронавирусом в США, по последним данным, превышает пять тысяч.