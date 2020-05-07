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2020-05-07T23:04
https://ria.ru/20200507/1571128216.html
Трамп назвал уголовное преследование экс-советника Флинна "изменой"
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РИА Новости

Трамп назвал уголовное преследование экс-советника Флинна "изменой"

23:03 07.05.2020 (обновлено: 23:04 07.05.2020)
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© AP Photo / Carolyn KasterCоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне
Cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "изменой" уголовное преследование его экс-советника Майкла Флинна со стороны администрации Барака Обамы.
Минюст США в четверг отказался от уголовного преследования Флинна за дачу ложных показаний ФБР.
"Он был невиновен. Он отличный человек. Администрация Обамы его избрала своей целью", - сказал Трамп.

"Они очень нечестные люди. Что хуже — это государственная измена. Я очень рад за генерала Флинна", - добавил Трамп.

Он также предположил, что авторы расследования "заплатят большую цену" за преследование Флинна.
"Надеюсь, что многие заплатят большую цену, потому что они нечестные, жуликоватые люди. Они настоящий сброд... Этого с нашей страной не должно было случиться", - сказал Трамп.
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ФБРМайкл ФлиннДональд ТрампБарак ОбамаСШАВ мире
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