Трамп назвал уголовное преследование экс-советника Флинна "изменой"

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "изменой" уголовное преследование его экс-советника Майкла Флинна со стороны администрации Барака Обамы.
Минюст США в четверг отказался от уголовного преследования Флинна за дачу ложных показаний ФБР.
"Он был невиновен. Он отличный человек. Администрация Обамы его избрала своей целью", - сказал Трамп.
"Они очень нечестные люди. Что хуже — это государственная измена. Я очень рад за генерала Флинна", - добавил Трамп.
Он также предположил, что авторы расследования "заплатят большую цену" за преследование Флинна.
"Надеюсь, что многие заплатят большую цену, потому что они нечестные, жуликоватые люди. Они настоящий сброд... Этого с нашей страной не должно было случиться", - сказал Трамп.
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