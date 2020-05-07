Трамп назвал уголовное преследование экс-советника Флинна "изменой"

"Они очень нечестные люди. Что хуже — это государственная измена. Я очень рад за генерала Флинна", - добавил Трамп.

Он также предположил, что авторы расследования "заплатят большую цену" за преследование Флинна.

"Надеюсь, что многие заплатят большую цену, потому что они нечестные, жуликоватые люди. Они настоящий сброд... Этого с нашей страной не должно было случиться", - сказал Трамп.