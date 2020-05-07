Минздрав дал прогноз по активному распространению коронавируса в России

"Если считать, что в марте началось активное распространение вируса в нашей стране, то вот прибавьте три месяца — и это непосредственно до июня будет еще вирус активно распространяться среди нас", — заявила врач.

Она добавила, что вирус может продолжить распространение и в начале лета. По ее словам, эпидемия развивается по определенным законам, и можно надеяться, что принятые меры позволят ограничить циркуляцию COVID-19 периодом в 100 дней.

Три этапа снятия ограничений

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила три этапа для снятия ограничений, принятых в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

По ее словам, в первую очередь планируется разрешить заниматься на улице спортом и гулять с детьми. Помимо этого, возобновят работу компании из сферы торговли и услуг с ограниченной площадью.

После этого разрешат прогулки с членами семьи, вновь откроются образовательные учреждения, возобновится работа более крупных торговых точек, однако число посетителей в одно и то же время будет ограничено.

На финальном этапе планируется разрешить прогулки в парках и скверах с соблюдением социальной дистанции. Будут окончательно сняты ограничения с предприятий сферы торговли и услуг, школ, вузов, гостиниц, кафе и ресторанов.

По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 3,6 миллиона человек, из них более 251 тысяч скончались.