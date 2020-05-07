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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T23:00
https://ria.ru/20200507/1571128169.html
Минздрав дал прогноз по активному распространению коронавируса в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

Минздрав дал прогноз по активному распространению коронавируса в России

23:00 07.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. В России коронавирус будет распространяться до июня, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире "России 24".
"Если считать, что в марте началось активное распространение вируса в нашей стране, то вот прибавьте три месяца — и это непосредственно до июня будет еще вирус активно распространяться среди нас", — заявила врач.
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Она добавила, что вирус может продолжить распространение и в начале лета. По ее словам, эпидемия развивается по определенным законам, и можно надеяться, что принятые меры позволят ограничить циркуляцию COVID-19 периодом в 100 дней.

Три этапа снятия ограничений

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила три этапа для снятия ограничений, принятых в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.
По ее словам, в первую очередь планируется разрешить заниматься на улице спортом и гулять с детьми.  Помимо этого, возобновят работу компании из сферы торговли и услуг с ограниченной площадью.
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После этого разрешат прогулки с членами семьи, вновь откроются образовательные учреждения, возобновится работа более крупных торговых точек, однако число посетителей в одно и то же время будет ограничено.
На финальном этапе планируется разрешить прогулки в парках и скверах с соблюдением социальной дистанции. Будут окончательно сняты ограничения с предприятий сферы торговли и услуг, школ, вузов, гостиниц, кафе и ресторанов.
По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 3,6 миллиона человек, из них более 251 тысяч скончались.
В России зарегистрировали около 177 тысяч инфицированных, 1625 скончались, 23 тысячи излечились.
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Распространение нового коронавирусаЕлена МалинниковаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Все прогнозы правительства и наших Роснадзоров и Минздрава- на воде вилами писаны. Сегодня одно, а завтра другое-и никто ни за что не отвечает!
8 мая, 00:52
dd.rwk
900002
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