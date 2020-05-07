Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-07T22:58
https://ria.ru/20200507/1571128105.html
Трамп намерен обсуждать с Россией контроль над вооружениями
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479773_0:57:3072:1785_1036x0_80_0_0_398ad683ae6110033197b896fdfc7c7d.jpg
РИА Новости

Трамп намерен обсуждать с Россией контроль над вооружениями

22:58 07.05.2020
488
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и РФ стремятся к соглашению о контроле над вооружениями.
"Мы говорим с Россией о контроле над вооружениями. Мы будем продвигаться с этим. Мы воспринимаем контроль над вооружениями очень серьезно", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Трамп в четверг разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
"Они хотят этого, мы тоже этого хотим", - добавил Трамп.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.
Прохожий на Красной площади в Москве
8 апреля, 12:42
В Кремле оценили шансы продления СНВ-3
13141107
Обсудить 1
Договор СНВ-3Дональд ТрампВладимир ПутинСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров объяснил, почему не нужно переезжать в Кремниевую долину
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал вручение "Пулитцера" NYT за статьи о России позором
Вечный огонь
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов
Политолог прокомментировал назначение Саакашвили
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
Брижит Бардо во время марша за права животных в 2007 году
Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские высказывания
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Коронавирус COVID-19
В Японии одобрили первый препарат для лечения пациентов с коронавирусом
Машины скорой помощи возле полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка, США
В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч человек
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта
Вывеска у входа в здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве
МИД Чехии объяснил усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19На "Земле леопарда" рассказали о пополнениях в тигриных семьях
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
Лента новостейМолния