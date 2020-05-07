Трамп намерен обсуждать с Россией контроль над вооружениями

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и РФ стремятся к соглашению о контроле над вооружениями.
"Мы говорим с Россией о контроле над вооружениями. Мы будем продвигаться с этим. Мы воспринимаем контроль над вооружениями очень серьезно", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Трамп в четверг разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
"Они хотят этого, мы тоже этого хотим", - добавил Трамп.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.
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