СМИ сообщили о хакерской атаке на ВОЗ

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Хакеры атаковали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с начала апреля, отправляя фишинговые письма под видом исследователей и журналистов, сообщает агентство Хакеры атаковали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с начала апреля, отправляя фишинговые письма под видом исследователей и журналистов, сообщает агентство Блумберг

Ранее ВОЗ заявила, что число кибератак на ее компьютерные системы во время пандемии коронавируса выросло в пять раз. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявляла РИА Новости, что защита электронных систем организации справляется с усилившимися кибератаками.

По словам источников Блумберг, хакерская атака началась 3 апреля, злоумышленники пытались украсть пароли и, возможно, установить вредоносное ПО на компьютеры сотрудников ВОЗ , пишет агентство. Источники отметили, что "этот инцидент был одним из нескольких, предположительно, спонсируемых государством хакерских атак против должностных лиц ВОЗ в последние недели".

Главный специалист по информационной безопасности ВОЗ Флавио Аджио отказался комментировать конкретные случаи кибератак, но подтвердил, что организация подверглась "очень продуманным атакам". По его словам, попытки кибератак на ВОЗ до сих пор не увенчались успехом.

Согласно агентству, два из сообщений, отправленных ВОЗ, выглядели как новостная рассылка о коронавирусе от Британской вещательной корпорации (BBC). Еще одно письмо было составлено как запрос на интервью от американского научно-исследовательского центра. Внутри письма была ссылка, которая перенаправлялась на вредоносный домен.

Опрошенный агентством эксперт по кибербезопасности выразил мнение, что сообщения исходили от спонсируемой государством группы иранских хакеров, известной как Charming Kitten, которая ведет деятельность с 2014 года и ранее атаковала иранских диссидентов, ученых, журналистов и правозащитников.

Главный сотрудник ВОЗ по вопросам информации Бернардо Мариано также подтвердил, что организация получила несколько предупреждений о кибератаках, поддерживаемых со стороны государства. При этом он отметил, что нельзя точно подтвердить происхождение атак из-за методов, которые хакеры используют, чтобы скрыть свое местоположение.

Мариано добавил, что ВОЗ закрыла некоторые свои системы, чтобы предотвратить доступ к ним хакеров, наняла новых сотрудников в команду по компьютерной безопасности и обратилась за помощью к нескольким охранным компаниям.