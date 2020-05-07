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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T22:52
https://ria.ru/20200507/1571127925.html
В Японии одобрили первый препарат для лечения пациентов с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1036x0_80_0_0_e4a30e3871eba619382c6a23689c5015.jpg
РИА Новости

В Японии одобрили первый препарат для лечения пациентов с коронавирусом

22:52 07.05.2020
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
ТОКИО, 7 мая – РИА Новости. Власти Японии одобрили использование американского экспериментального противовирусного препарата Remdesivir для лечения пациентов, у которых подтвержден коронавирус, сообщает агентство Киодо.
Одобрение было получено всего спустя три дня после того, как американская компания-производитель подала соответствующее заявление. Препарат Remdesivir стал первым одобренным лекарственным средством для лечения пациентов с подтвержденным COVID-19.
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Противовирусный препарат Remdesivir в свое время был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он принес эффект при лечении инфекций SARS и MERS. Производит препарат американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания препарата проводятся в настоящее время международной группой ученых на больных с тяжелой формой заболевания.
Агентство Киодо также отмечает, что в течение мая одобрение может получить и препарат "Авиган", также известный под названиями "Фавипиравир" и "Фавилавир". Лекарство было разработано компанией Fujifilm Toyama Chemical Co для лечения гриппа шесть лет назад, однако из-за возможных побочных действий при развитии плода он был исключен из применения беременными женщинами и попал в список препаратов, лечение которыми возможно по особому распоряжению правительства в случае, если все остальные лекарства не действуют. Между тем китайские врачи обнаружили его эффективность при лечении пневмонии, вызванной коронавирусом.
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В Японии, по данным на 23.00 по местному времени (17.00 мск), общее число заражений коронавирусом составило 16 287 человек с учетом членов экипажа круизного судна Costa Atlantica, зашедшего в порт Нагасаки в конце марта. Это также включает 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяцев на карантине в японской Йокогаме. Наибольшее количество заразившихся выявлено в Токио (4771 человек) и в префектуре Осака (1706 человек). Всего скончались 603 человека. Выздоровели 5797 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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