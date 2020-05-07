В Японии одобрили первый препарат для лечения пациентов с коронавирусом

ТОКИО, 7 мая – РИА Новости. Власти Власти Японии одобрили использование американского экспериментального противовирусного препарата Remdesivir для лечения пациентов, у которых подтвержден коронавирус , сообщает агентство Киодо.

Одобрение было получено всего спустя три дня после того, как американская компания-производитель подала соответствующее заявление. Препарат Remdesivir стал первым одобренным лекарственным средством для лечения пациентов с подтвержденным COVID-19.

Противовирусный препарат Remdesivir в свое время был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он принес эффект при лечении инфекций SARS и MERS. Производит препарат американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания препарата проводятся в настоящее время международной группой ученых на больных с тяжелой формой заболевания.

Агентство Киодо также отмечает, что в течение мая одобрение может получить и препарат "Авиган", также известный под названиями "Фавипиравир" и "Фавилавир". Лекарство было разработано компанией Fujifilm Toyama Chemical Co для лечения гриппа шесть лет назад, однако из-за возможных побочных действий при развитии плода он был исключен из применения беременными женщинами и попал в список препаратов, лечение которыми возможно по особому распоряжению правительства в случае, если все остальные лекарства не действуют. Между тем китайские врачи обнаружили его эффективность при лечении пневмонии, вызванной коронавирусом.

В Японии, по данным на 23.00 по местному времени (17.00 мск), общее число заражений коронавирусом составило 16 287 человек с учетом членов экипажа круизного судна Costa Atlantica, зашедшего в порт Нагасаки в конце марта. Это также включает 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяцев на карантине в японской Йокогаме. Наибольшее количество заразившихся выявлено в Токио (4771 человек) и в префектуре Осака (1706 человек). Всего скончались 603 человека. Выздоровели 5797 человек.