Трамп подтвердил заражение коронавирусом сотрудника Белого дома

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь будет тестироваться на коронавирус ежедневно.
"Мы с Майком (Пенсом, вице-президентом США) сдали тест... Мы тестируемся раз в неделю, теперь будем раз в день", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Он подтвердил, что один из сотрудников Белого дома заболел коронавирусом.
"У меня был очень ограниченный контакт с этим джентльменом", - уточнил Трамп.
Ранее телеканал CNN сообщил, что у одного из военных из окружения Трампа выявлен коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.