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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T22:47
https://ria.ru/20200507/1571127818.html
Трамп подтвердил заражение коронавирусом сотрудника Белого дома
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571018606_0:0:2159:1214_1036x0_80_0_0_9424efe8c42f368ba8df8fbcc6d9fc6b.jpg
РИА Новости

Трамп подтвердил заражение коронавирусом сотрудника Белого дома

22:47 07.05.2020
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп на заводе Honeywell, который производит защитные маски, в Фениксе, штат Аризона
Президент США Дональд Трамп на заводе Honeywell, который производит защитные маски, в Фениксе, штат Аризона
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь будет тестироваться на коронавирус ежедневно.
"Мы с Майком (Пенсом, вице-президентом США) сдали тест... Мы тестируемся раз в неделю, теперь будем раз в день", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Он подтвердил, что один из сотрудников Белого дома заболел коронавирусом.
"У меня был очень ограниченный контакт с этим джентльменом", - уточнил Трамп.
Ранее телеканал CNN сообщил, что у одного из военных из окружения Трампа выявлен коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампАдминистрация президента СШАСШАВ мире
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