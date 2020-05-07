Косачев прокомментировал резолюцию Конгресса по Ирану

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Вето президента США Дональда Трампа на резолюцию Конгресса об ограничении его полномочий по использованию вооруженных сил в отношении Ирана вызвано противостоянием главы Белого дома и законодателей, считает председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Вето Дональда Трампа на резолюцию Конгресса об ограничении его полномочий по задействованию вооруженных сил в отношении Ирана нужно рассматривать в контексте не внешней, а внутренней политики США, и конкретно – противостояния президента и Конгресса с учетом приближающихся выборов. Не случайно сам Трамп назвал документ "оскорбительным" для института президентства – то есть дело не в Иране, а в ограничениях лично ему, как президенту", - сказал Косачев РИА Новости в четверг.
При этом не стоит забывать, что резолюция была инициирована конгрессменами после того как командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит по приказу непосредственно Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада, добавил сенатор.
"Дело, естественно, не в симпатиях Конгресса к Ирану. Но тогда даже одобряющим любые санкции против Тегерана парламентариям безрассудная атака на авторитетного зарубежного политика показалась крайне опасной для граждан самих же США", - сказал парламентарий.
По словам Косачева, для Трампа любые ограничения его внешнеполитического маневра со стороны Капитолия крайне неприятны, и уж тем более в таком принципиальном для него вопросе, как иранский. "Но это не означает, что теперь непременно последуют какие-то действия против Ирана в том же провокационном и силовом духе", - полагает он.
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До ноября для Трапа все его главные враги – внутри Америки, сказал сенатор. "Другое дело, что ареной борьбы с ними действительно нередко становятся другие страны. И если лидер США проваливается на каком-то внутреннем направлении (скажем, в борьбе с пандемией), то "маленькая победоносная война" для поднятия предвыборного рейтинга есть про запас у каждого главы Белого дома", - отметил законодатель.
Впрочем, в данном случае война точно не стала бы ни маленькой, ни победоносной без существенных, а значит – бьющих по рейтингу ее инициатора, жертв с американской стороны, а потому "войны пока не ждем", сказал сенатор. "Но сам факт, что Трамп хочет иметь свои руки развязанными для потенциального конфликта по его же инициативе, конечно же, ничего хорошего не сулит. Конгресс, понятное дело, не самая лучшая сдержка для президента, но лучше, чем никакой", - заключил он.