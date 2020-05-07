Косачев прокомментировал резолюцию Конгресса по Ирану

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Вето президента Вето президента США Дональда Трампа на резолюцию Конгресса об ограничении его полномочий по использованию вооруженных сил в отношении Ирана вызвано противостоянием главы Белого дома и законодателей, считает председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев

"Вето Дональда Трампа на резолюцию Конгресса об ограничении его полномочий по задействованию вооруженных сил в отношении Ирана нужно рассматривать в контексте не внешней, а внутренней политики США, и конкретно – противостояния президента и Конгресса с учетом приближающихся выборов. Не случайно сам Трамп назвал документ "оскорбительным" для института президентства – то есть дело не в Иране, а в ограничениях лично ему, как президенту", - сказал Косачев РИА Новости в четверг.

При этом не стоит забывать, что резолюция была инициирована конгрессменами после того как командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит по приказу непосредственно Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада , добавил сенатор.

"Дело, естественно, не в симпатиях Конгресса к Ирану. Но тогда даже одобряющим любые санкции против Тегерана парламентариям безрассудная атака на авторитетного зарубежного политика показалась крайне опасной для граждан самих же США", - сказал парламентарий.

По словам Косачева, для Трампа любые ограничения его внешнеполитического маневра со стороны Капитолия крайне неприятны, и уж тем более в таком принципиальном для него вопросе, как иранский. "Но это не означает, что теперь непременно последуют какие-то действия против Ирана в том же провокационном и силовом духе", - полагает он.

До ноября для Трапа все его главные враги – внутри Америки, сказал сенатор. "Другое дело, что ареной борьбы с ними действительно нередко становятся другие страны. И если лидер США проваливается на каком-то внутреннем направлении (скажем, в борьбе с пандемией), то "маленькая победоносная война" для поднятия предвыборного рейтинга есть про запас у каждого главы Белого дома", - отметил законодатель.