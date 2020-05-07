Минздрав рассказал об аналоге анальгина

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Подорожавший препарат метамизол натрия, известный в России как лекарство анальгин, а также препарат для лечения вен троксерутин и средство для восстановления кишечной микрофлоры "Линекс" не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), поэтому государство не регулирует цены на них, но они имеют аналоги, которые входят в этот список, сообщила пресс-служба Подорожавший препарат метамизол натрия, известный в России как лекарство анальгин, а также препарат для лечения вен троксерутин и средство для восстановления кишечной микрофлоры "Линекс" не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), поэтому государство не регулирует цены на них, но они имеют аналоги, которые входят в этот список, сообщила пресс-служба Минздрава России

Ранее сообщалось, что метамизол натрия и препарат троксерутин подорожали в апреле в стране в среднем на восемь процентов по сравнению с мартом, препарат "Линекс" вырос в цене на 5,7 процента.

"У препаратов, по которым отмечен рост цен, есть аналоги, включенные в перечень ЖНВЛП. Цены на них регистрируются в соответствии с законодательством и их необоснованный рост исключен", — говорится в сообщении.