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2020-05-07T23:56
https://ria.ru/20200507/1571127479.html
Минздрав рассказал об аналоге анальгина
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РИА Новости

Минздрав рассказал об аналоге анальгина

22:25 07.05.2020 (обновлено: 23:56 07.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке
© РИА Новости / Максим Богодвид
Таблетки в руке. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Подорожавший препарат метамизол натрия, известный в России как лекарство анальгин, а также препарат для лечения вен троксерутин и средство для восстановления кишечной микрофлоры "Линекс" не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), поэтому государство не регулирует цены на них, но они имеют аналоги, которые входят в этот список, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее сообщалось, что метамизол натрия и препарат троксерутин подорожали в апреле в стране в среднем на восемь процентов по сравнению с мартом, препарат "Линекс" вырос в цене на 5,7 процента.
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"У препаратов, по которым отмечен рост цен, есть аналоги, включенные в перечень ЖНВЛП. Цены на них регистрируются в соответствии с законодательством и их необоснованный рост исключен", — говорится в сообщении.
Цены на лекарства, не включенные в перечень ЖНВЛП, не регулируются государством и определяются организациями оптовой торговли и аптечными организациями самостоятельно, уточнили в пресс-службе.
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РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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