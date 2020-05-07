Источник назвал назначение Саакашвили внутренним делом Украины

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Россия не комментирует назначение экс-президента Россия не комментирует назначение экс-президента Грузии и бывшего губернатор Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины , это внутреннее дело Киева, заявил РИА Новости информированный источник.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

"Это внутреннее дело Украины. Наше отношение к Саакашвили известно, мы его знаем еще по Грузии, знаем, какие проблемы у него были на Украине при прошлом правительстве. Это личность крайне сложная и достаточно скандальная. Сложно судить о каких-то позитивных вещах, которые он может принести, но это внутреннее дело Украины, поэтому мы это не комментируем", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, Саакашвили предстоит заниматься "теми реформами, которые требует от Украины провести Запад".

"Как известно, есть две главные реформы, которые они (Запад – ред.) требуют: это максимальная либерализация рынка земли, чтобы открыть доступ иностранцам, прежде всего заинтересованным западным инвесторам, к скупкам сельскохозяйственной земли, потому что других природных ресурсов, кроме шикарного чернозема, на Украине нет. Украина отдает то, что у них есть самого дорогого", - отметил собеседник агентства.

По его словам , вторая - "реформа банковского сектора, которая делает невозможным возвращение Приватбанка, то есть то, что было национализировано, нельзя деприватизировать".

"Это два главных требования Международного валютного фонда для получения очередных траншей Украиной... Собственно, его (Саакашвили) поставили, чтобы эти реформы проводить", - заключил источник.