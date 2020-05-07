КС Молдавии признал кредитное соглашение с Россией неконституционным

Конституционный суд Молдавии 23 апреля приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению. Вопрос о конституционности соглашения рассматривали пять судей вместо шести, судья КС Эдуард Абабей взял самоотвод, поскольку находится в родственных отношениях с министром финансов Сергеем Пушкуцей.