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2020-05-07T22:12
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КС Молдавии признал кредитное соглашение с Россией неконституционным
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РИА Новости

КС Молдавии признал кредитное соглашение с Россией неконституционным

22:12 07.05.2020
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© Sputnik / Miroslav RotariКонституционный суд Молдовы
Конституционный суд Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости. КС Молдавии признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро, решение зачитала в четверг глава КС Домника Маноле.
Конституционный суд Молдавии 23 апреля приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению. Вопрос о конституционности соглашения рассматривали пять судей вместо шести, судья КС Эдуард Абабей взял самоотвод, поскольку находится в родственных отношениях с министром финансов Сергеем Пушкуцей.
"КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита", - заявила Маноле.
Также неконституционными признаны решение правительства о заключении кредитного соглашения с РФ, о ратификации этого соглашения, неконституционным стал и закон о ратификации кредитного соглашения парламентом. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
Президент Молдавии Игорь Додон
23 апреля, 20:21
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
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