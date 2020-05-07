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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T00:11
https://ria.ru/20200507/1571127112.html
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570372714_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0718f516f961f104c072c4c0600b1cc3.jpg
РИА Новости

Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

22:10 07.05.2020 (обновлено: 00:11 08.05.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
"Да, мы помогаем многим странам. Россия пострадала от того же COVID-19, как и другие", — сказал президент США в ответ на вопрос журналиста, действительно ли Вашингтон направит аппараты ИВЛ Москве.
Лидеры государств провели сегодня телефонные переговоры, в ходе которых обсудили борьбу с COVID-19, контроль над вооружениями, ситуацию на рынке нефти, а также обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом.
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Как рассказали в Кремле, американский лидер также предложил направить в Россию партию медицинского оборудования. В целом лидеры положительно оценили сотрудничество стран в ситуации с коронавирусом.

Российская помощь

В конце марта Россия направила в США самолет с медицинской техникой и средствами защиты. Как рассказал тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва сама выступила с такой инициативой. Путин, комментируя отправку помощи Вашингтону, заявил, что это "не дорога с односторонним движением".
Президент пояснил, что этот шаг был выгоден, поскольку сразу после приземления самолета стороны заключили контракт на поставки в Россию датчиков потока воздуха, необходимых для производства аппаратов ИВЛ.
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Трамп, говоря о российской помощи, отметил, что Москва прислала "очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями". Американский лидер также назвал этот шаг "очень милым".

Ситуация с коронавирусом

По последним данным, число инфицированных в мире достигло 3,5 миллиона человек, около 250 тысяч скончались.
В России зарегистрировали 177 тысяч случаев заболевания COVID-19, 23 тысячи пациентов излечились, свыше 1600 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДональд ТрампВладимир ПутинСШАВ мире
Популярные комментарии
Можно было не разгружать самолёт )
7 мая, 22:13
Андрей Дашков
1164620166
очень хорошо что прислали ИВЛ.. Сначала мы им помогли, а теперь, когда у них заработал завод, они нам помогают. Взаимовыручка))
7 мая, 23:11
Светлана Пылина
13741006
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