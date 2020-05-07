Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.

"Да, мы помогаем многим странам. Россия пострадала от того же COVID-19, как и другие", — сказал президент США в ответ на вопрос журналиста, действительно ли Вашингтон направит аппараты ИВЛ Москве.

Лидеры государств провели сегодня телефонные переговоры, в ходе которых обсудили борьбу с COVID-19, контроль над вооружениями, ситуацию на рынке нефти, а также обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом.

Как рассказали в Кремле, американский лидер также предложил направить в Россию партию медицинского оборудования. В целом лидеры положительно оценили сотрудничество стран в ситуации с коронавирусом.

Российская помощь

В конце марта Россия направила в США самолет с медицинской техникой и средствами защиты. Как рассказал тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва сама выступила с такой инициативой. Путин, комментируя отправку помощи Вашингтону, заявил, что это "не дорога с односторонним движением".

Президент пояснил, что этот шаг был выгоден, поскольку сразу после приземления самолета стороны заключили контракт на поставки в Россию датчиков потока воздуха, необходимых для производства аппаратов ИВЛ.

Трамп, говоря о российской помощи, отметил, что Москва прислала "очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями". Американский лидер также назвал этот шаг "очень милым".

Ситуация с коронавирусом

По последним данным, число инфицированных в мире достигло 3,5 миллиона человек, около 250 тысяч скончались.

В России зарегистрировали 177 тысяч случаев заболевания COVID-19, 23 тысячи пациентов излечились, свыше 1600 скончались.