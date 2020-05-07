Министр сельского хозяйства Перу заразился коронавирусом

"Шестого мая министр сельского хозяйства Хорхе Монтенегро получил результаты теста на коронавирус, которые оказались положительными. После того, как он узнал диагноз, он самоизолировался и следует рекомендациям врачей, чтобы выздороветь как можно скорее", - говорится в заявлении, которое приводит издание.