Министр сельского хозяйства Перу заразился коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая – РИА Новости. Министр сельского хозяйства Перу заболел коронавирусом и находится в изоляции, сообщила газета El Comercio со ссылкой на министерство.
"Шестого мая министр сельского хозяйства Хорхе Монтенегро получил результаты теста на коронавирус, которые оказались положительными. После того, как он узнал диагноз, он самоизолировался и следует рекомендациям врачей, чтобы выздороветь как можно скорее", - говорится в заявлении, которое приводит издание.
Монтенегро в прошлую субботу вместе с министром здравоохранения проводил совместное мероприятие. Глава минздрава сдал тесты, они оказались отрицательными.
По данным источников газеты, анализы сдали президент страны Мартин Вискарра и другие члены кабинета министров, они оказались негативными.
В Перу коронавирусом заболели 54 817 человек, 1533 пациента скончались, 17 527 выздоровели.
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