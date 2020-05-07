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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-05-07T22:03
https://ria.ru/20200507/1571126908.html
Сенат не преодолел вето Трампа на ограничение военной силы против Ирана
https://cdn23.img.ria.ru/images/150681/47/1506814714_0:81:3861:2253_1036x0_80_0_0_0cb78787f47e247c8f24aaa9b7313db8.jpg
РИА Новости

Сенат не преодолел вето Трампа на ограничение военной силы против Ирана

22:03 07.05.2020
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп говорит об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США
Президент США Дональд Трамп говорит об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп говорит об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Сенат США не смог преодолеть вето президента Дональда Трампа на резолюцию, которая ограничивала полномочия президента по ведению военных действий против Ирана, свидетельствуют результаты голосования.
За преодоление вето должно было проголосовать не менее 67 сенаторов, однако таких набралось лишь 49. Против были 44.
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Трамп заявил ранее, что резолюция конгресса основывалась на "неверном понимании фактов и закона". Он настаивал также, что ликвидация иранского генерала Касима Сулеймани американскими силами в январе в Багдаде, поставившая США на грань военного столкновения с Ираном, соответствовала американским законам.
Резолюцию в марте поддержало большинство конгрессменов. До этого в феврале ее одобрил сенат, где большинство принадлежит республиканцам, а не демократам, как в палате представителей. Это стало сигналом для администрации, что даже однопартийцы Трампа не разделяют его курс по Ирану и опасаются втягивания США в войну с исламской республикой.
Резолюция обязывала Трампа "прекратить все враждебные действия, направленные против Ирана", до особого распоряжения или объявления войны, что по конституции имеет право делать только конгресс. При этом Трампу разрешалось защищать страну от "неминуемого нападения".
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампСенат СШАИранСШАВ мире
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