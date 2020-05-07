Сенат не преодолел вето Трампа на ограничение военной силы против Ирана

За преодоление вето должно было проголосовать не менее 67 сенаторов, однако таких набралось лишь 49. Против были 44.

Резолюцию в марте поддержало большинство конгрессменов. До этого в феврале ее одобрил сенат, где большинство принадлежит республиканцам, а не демократам, как в палате представителей. Это стало сигналом для администрации, что даже однопартийцы Трампа не разделяют его курс по Ирану и опасаются втягивания США в войну с исламской республикой.