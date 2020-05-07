Сенат не преодолел вето Трампа на ограничение военной силы против Ирана

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Сенат США не смог преодолеть вето президента Дональда Трампа на резолюцию, которая ограничивала полномочия президента по ведению военных действий против Ирана, свидетельствуют результаты голосования.
За преодоление вето должно было проголосовать не менее 67 сенаторов, однако таких набралось лишь 49. Против были 44.
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Трамп заявил ранее, что резолюция конгресса основывалась на "неверном понимании фактов и закона". Он настаивал также, что ликвидация иранского генерала Касима Сулеймани американскими силами в январе в Багдаде, поставившая США на грань военного столкновения с Ираном, соответствовала американским законам.
Резолюцию в марте поддержало большинство конгрессменов. До этого в феврале ее одобрил сенат, где большинство принадлежит республиканцам, а не демократам, как в палате представителей. Это стало сигналом для администрации, что даже однопартийцы Трампа не разделяют его курс по Ирану и опасаются втягивания США в войну с исламской республикой.
Резолюция обязывала Трампа "прекратить все враждебные действия, направленные против Ирана", до особого распоряжения или объявления войны, что по конституции имеет право делать только конгресс. При этом Трампу разрешалось защищать страну от "неминуемого нападения".