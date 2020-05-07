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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T21:58
https://ria.ru/20200507/1571126810.html
В мире число случаев коронавируса выросло на 83 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003546_0:32:1884:1092_1036x0_80_0_0_2d3ee5b6bb96f0e9770a853a79617998.jpg
РИА Новости

В мире число случаев коронавируса выросло на 83 тысячи

21:58 07.05.2020
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© AFP 2020 / Mehdi FedouachМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
© AFP 2020 / Mehdi Fedouach
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 83 тысяч человек, умерли свыше 6,5 тысяч, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Как отмечает организация, за сутки новым типом коронавируса заразились 83 465 человек, умерли 6 539. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 3 672 238, количество летальных исходов - 254 045.
Согласно данным организации, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 1 542 829.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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123101
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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