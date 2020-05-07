Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T21:55
https://ria.ru/20200507/1571126705.html
Саратовские организации обязали не пускать нарушителей масочного режима
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570449034_0:0:1638:921_1036x0_80_0_0_b2e7e5de20cae6489d70f6374167e194.jpg
РИА Новости

Саратовские организации обязали не пускать нарушителей масочного режима

21:55 07.05.2020
264
© Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанкПошив медицинских масок и защитных костюмов на Калужском заводе компании Bosco di Ciliegi
Пошив медицинских масок и защитных костюмов на Калужском заводе компании Bosco di Ciliegi
© Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 7 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Саратовской области обязало органы власти, организации и предпринимателей не пускать нарушителей "масочного режима", за исключением случаев их входа в объекты торговли для покупки масок, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
Власти региона ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей носить маски и не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский, Балтайский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Врач в приемной отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Вчера, 15:38Распространение нового коронавируса
Мясников объяснил "низкое" число выздоровевших от COVID-19
"Уточняем (в постановлении), что органы власти, организации, индивидуальные предприниматели, а также иные лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обязаны исключить доступ граждан, не соблюдающих "масочный режим", предусмотренный соответствующим постановлением. (Обязанность носить маску) не применяется в отношении граждан, посещающих объекты торговли с целью приобретения лицевых масок", - сказал Стрелюхин в четверг на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Он пояснил, что изменения в постановление правительства области внесли для того, чтобы "были основания проводить соответствующий контроль за соблюдением "масочного режима". По его словам, также власти уточнили, что относится к общественным местам, где люди обязаны носить маски.
Медицинские работники
Вчера, 15:41Распространение нового коронавируса
Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
"Общественные места, к которым относятся здания, к которым имеют доступ все желающие физические лица, организации, места, предназначенные для оказания различных услуг, в том числе бытовых, аптечных, почтовых, финансовых, оздоровительных, образовательных и иных услуг, магазины, предприятия розничной торговли, транспортные средства общего пользования, а также относятся к общественным местам улицы и иные публичные места при наличии массового скопления людей и при отсутствии соблюдения между ними социальной дистанции", - отметил Стрелюхин.
Всего в области лабораторно подтверждены 876 случаев заражения коронавирусом. Шестнадцать пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 157 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
7110315
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьОбщество
Рекомендуем
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
В Москве умер 51 пациент с коронавирусом
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров объяснил, почему не нужно переезжать в Кремниевую долину
Туалет в Московском метрополитене
В московском метро мужчина с ножом пытался затащить девушку в туалет
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов
Саакашвили назначили главой исполнительного комитета реформ на Украине
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Медицинские работники
Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
Назван самый обедневший человек в мире
Девушка во время самоизоляции дома
В Москве будут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах
Здание Тверского суда Москвы
"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19На "Земле леопарда" рассказали о пополнениях в тигриных семьях
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
Лента новостейМолния