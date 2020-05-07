Саратовские организации обязали не пускать нарушителей масочного режима

САРАТОВ, 7 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Правительство Саратовской области обязало органы власти, организации и предпринимателей не пускать нарушителей "масочного режима", за исключением случаев их входа в объекты торговли для покупки масок, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.

Власти региона ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей носить маски и не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский, Балтайский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района , а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.

"Уточняем (в постановлении), что органы власти, организации, индивидуальные предприниматели, а также иные лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обязаны исключить доступ граждан, не соблюдающих "масочный режим", предусмотренный соответствующим постановлением. (Обязанность носить маску) не применяется в отношении граждан, посещающих объекты торговли с целью приобретения лицевых масок", - сказал Стрелюхин в четверг на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19

Он пояснил, что изменения в постановление правительства области внесли для того, чтобы "были основания проводить соответствующий контроль за соблюдением "масочного режима". По его словам, также власти уточнили, что относится к общественным местам, где люди обязаны носить маски.

"Общественные места, к которым относятся здания, к которым имеют доступ все желающие физические лица, организации, места, предназначенные для оказания различных услуг, в том числе бытовых, аптечных, почтовых, финансовых, оздоровительных, образовательных и иных услуг, магазины, предприятия розничной торговли, транспортные средства общего пользования, а также относятся к общественным местам улицы и иные публичные места при наличии массового скопления людей и при отсутствии соблюдения между ними социальной дистанции", - отметил Стрелюхин.

Всего в области лабораторно подтверждены 876 случаев заражения коронавирусом. Шестнадцать пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 157 человек.