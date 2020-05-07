В Москве умер 51 пациент с коронавирусом

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России. Архивное фото

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Москве за сутки скончался 51 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус , сообщили в оперативном штабе.

Накануне жертвами COVID-19 стали еще 39 пациентов. Таким образом, общее количество умерших от коронавируса в городе достигло 956 человек.

Коронавирус в России

По последним данным, в России зарегистрировали около 177 тысяч случаев заболевания COVID-19, более 1600 человек скончались, порядка 23 тысяч излечились.

На Москву приходится более половины от общего числа инфицированных — 92 тысячи человек. При этом, по словам мэра Сергея Собянина , реально число больных COVID-19 в городе может достигать 300 тысяч.

Ранее сегодня градоначальник продлил ограничительные меры и режим самоизоляции до 31 мая. Кроме того, в столице ввели масочный режим в общественном транспорте и на рабочем месте, за несоблюдение которого грозит штраф.