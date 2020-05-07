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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T22:40
https://ria.ru/20200507/1571126620.html
В Москве умер 51 пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570914978_0:252:2916:1892_1036x0_80_0_0_e062d6eb18cf5ef5ce959abcb67ddb1f.jpg
РИА Новости

В Москве умер 51 пациент с коронавирусом

21:46 07.05.2020 (обновлено: 22:40 07.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Москве за сутки скончался 51 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Накануне жертвами COVID-19 стали еще 39 пациентов. Таким образом, общее количество умерших от коронавируса в городе достигло 956 человек.
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Вчера, 15:41Распространение нового коронавируса
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Коронавирус в России

По последним данным, в России зарегистрировали около 177 тысяч случаев заболевания COVID-19, более 1600 человек скончались, порядка 23 тысяч излечились.
На Москву приходится более половины от общего числа инфицированных — 92 тысячи человек. При этом, по словам мэра Сергея Собянина, реально число больных COVID-19 в городе может достигать 300 тысяч.
Ранее сегодня градоначальник продлил ограничительные меры и режим самоизоляции до 31 мая. Кроме того, в столице ввели масочный режим в общественном транспорте и на рабочем месте, за несоблюдение которого грозит штраф.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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