Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции

Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую

Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую

Путин согласился с этим предложением. Однако глава государства подчеркнул, что решение будет приниматься в каждом конкретном регионе.