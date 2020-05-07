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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T00:17
https://ria.ru/20200507/1571126538.html
Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
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РИА Новости

Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции

21:43 07.05.2020 (обновлено: 00:17 08.05.2020)
52974
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая —РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнил, что до истечения указа главы государства о продлении режима нерабочих дней осталось пять дней.
Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, будет ли Владимир Путин подписывать указ о поэтапном выходе из режима самоизоляции.
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Накануне президент провел совещания по ситуации с коронавирусом и выслушал рекомендации по снятию ограничений. Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила делать это в три этапа. В первой стадии руководитель ведомства рекомендовала разрешить заниматься физкультурой во дворах, на втором этапе — прогулки в парках.
Путин согласился с этим предложением. Однако глава государства подчеркнул, что решение будет приниматься в каждом конкретном регионе.
Сегодня мэр Сергей Собянин объявил о продлении режима ограничений и самоизоляции до 31 мая. В столице также ввели масочный режим на работе и общественном транспорте, за несоблюдение которого грозит штраф. Градоначальник также выступил за дальнейшее ужесточение требований к передвижениям в городе. В то же время в Москве разрешили работать строительным и промышленным предприятиям.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
" В столице также ввели масочный режим на работе и общественном транспорте, за соблюдение которого грозит штраф". То есть, если я буду соблюдать режим меня меня будут штрафовать?!
7 мая, 23:07
Евгений Неврезалис
7110004
Но ведь продлили же до 31 мая, что там ещё подписывать?
7 мая, 23:06
aanschlus
1410011
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