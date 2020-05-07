Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции

МОСКВА, 7 мая —РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнил, что до истечения указа главы государства о продлении режима нерабочих дней осталось пять дней.
Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, будет ли Владимир Путин подписывать указ о поэтапном выходе из режима самоизоляции.
Накануне президент провел совещания по ситуации с коронавирусом и выслушал рекомендации по снятию ограничений. Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила делать это в три этапа. В первой стадии руководитель ведомства рекомендовала разрешить заниматься физкультурой во дворах, на втором этапе — прогулки в парках.
Путин согласился с этим предложением. Однако глава государства подчеркнул, что решение будет приниматься в каждом конкретном регионе.
Сегодня мэр Сергей Собянин объявил о продлении режима ограничений и самоизоляции до 31 мая. В столице также ввели масочный режим на работе и общественном транспорте, за несоблюдение которого грозит штраф. Градоначальник также выступил за дальнейшее ужесточение требований к передвижениям в городе. В то же время в Москве разрешили работать строительным и промышленным предприятиям.
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