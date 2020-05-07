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2020-05-07T21:35
https://ria.ru/20200507/1571126331.html
Власти Кубани отремонтировали 2,5 тысячи километров дорог за пять лет
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РИА Новости

Власти Кубани отремонтировали 2,5 тысячи километров дорог за пять лет

21:35 07.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобили на трассе Майкоп-Краснодар
Автомобили на трассе Майкоп-Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Автомобили на трассе Майкоп-Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 мая – РИА Новости. Власти Краснодарского края за пять лет в регионе отремонтировали почти 2,5 тысячи километров автомобильных дорог местного значения, освоив на эти цели 23,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации края.
"Всего, с 2015 по 2019 год в муниципальных образованиях отремонтировано 2488,4 километра улично-дорожной сети, освоено 23,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева ежегодно растет размер дорожного фонда.
"С 2015 года он увеличился почти в три раза – до 37,7 миллиарда рублей. Кроме того, Краснодарский край второй год участвует в масштабном проекте "Безопасные и качественные дороги". Это помогает реализовывать значимые дорожные проекты, особое внимание уделяется тем, о которых говорят сами жители", - добавили в ведомстве.
Кроме того, в 2019 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было выделено 4,6 миллиарда рублей, в результате удалось отремонтировать 250 километров дорог в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях, а также на региональной дорожной сети. Завершилась реконструкция моста через реку Абин в Абинске по улице Советов, также построена объездная дорога станицы Октябрьской Крыловского района.
"Эти проблемные объекты на протяжении длительного времени вызывали справедливое нарекание жителей и гостей региона и только при поддержке губернатора совместным усилиями регионального минтранса и органов местного самоуправления были успешно решены", – пояснили в минтрансе региона.
По данным краевых властей, до 2024 года планируется привести в нормативное состояние более 681 километра автомобильных дорог местного значения в трех городских агломерациях. На это предусмотрено 16,9 миллиарда рублей.
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