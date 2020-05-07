Власти Кубани отремонтировали 2,5 тысячи километров дорог за пять лет

КРАСНОДАР, 7 мая – РИА Новости. Власти Власти Краснодарского края за пять лет в регионе отремонтировали почти 2,5 тысячи километров автомобильных дорог местного значения, освоив на эти цели 23,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации края.

"Всего, с 2015 по 2019 год в муниципальных образованиях отремонтировано 2488,4 километра улично-дорожной сети, освоено 23,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева ежегодно растет размер дорожного фонда.

"С 2015 года он увеличился почти в три раза – до 37,7 миллиарда рублей. Кроме того, Краснодарский край второй год участвует в масштабном проекте "Безопасные и качественные дороги". Это помогает реализовывать значимые дорожные проекты, особое внимание уделяется тем, о которых говорят сами жители", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в 2019 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было выделено 4,6 миллиарда рублей, в результате удалось отремонтировать 250 километров дорог в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях, а также на региональной дорожной сети. Завершилась реконструкция моста через реку Абин в Абинске по улице Советов, также построена объездная дорога станицы Октябрьской Крыловского района

"Эти проблемные объекты на протяжении длительного времени вызывали справедливое нарекание жителей и гостей региона и только при поддержке губернатора совместным усилиями регионального минтранса и органов местного самоуправления были успешно решены", – пояснили в минтрансе региона.