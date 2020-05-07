В московском метро мужчина с ножом пытался затащить девушку в туалет

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Полицейские Полицейские столичного метрополитена задержали мужчину, который, угрожая ножом, пытался завести в туалет метро девушку, ему помешали прохожие, сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.

"Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на девушку из хулиганских побуждений", — сказала Гузь.

По ее словам, на станции "Краснопресненская" кольцевой линии злоумышленник напал на 22-летнюю девушку. Злоумышленник приставил к ее шее нож и силой попытался затащить в общественный туалет. Однако прохожие помогли девушке освободиться.

Спустя несколько минут подозреваемый был задержан полицейскими и доставлен в отдел полиции. Объяснить мотив своего поступка злоумышленник не смог. По его словам, таким образом он пытался познакомиться с потерпевшей.