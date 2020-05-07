Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-08T04:34
https://ria.ru/20200507/1571126135.html
В московском метро мужчина с ножом пытался затащить девушку в туалет
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40649/37/406493745_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_91be2e2b47218e056531205920f8acfa.jpg
РИА Новости

В московском метро мужчина с ножом пытался затащить девушку в туалет

21:24 07.05.2020 (обновлено: 04:34 08.05.2020)
9677
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТуалет в Московском метрополитене
Туалет в Московском метрополитене
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Туалет в Московском метрополитене. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Полицейские столичного метрополитена задержали мужчину, который, угрожая ножом, пытался завести в туалет метро девушку, ему помешали прохожие, сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.
"Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на девушку из хулиганских побуждений", — сказала Гузь.
Сотрудник полиции
29 ноября 2019, 18:37
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
По ее словам, на станции "Краснопресненская" кольцевой линии злоумышленник напал на 22-летнюю девушку. Злоумышленник приставил к ее шее нож и силой попытался затащить в общественный туалет. Однако прохожие помогли девушке освободиться.
Спустя несколько минут подозреваемый был задержан полицейскими и доставлен в отдел полиции. Объяснить мотив своего поступка злоумышленник не смог. По его словам, таким образом он пытался познакомиться с потерпевшей.
Возбуждено дело по статье "Хулиганство". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Сотрудник полиции
1 апреля, 16:23
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на продавца в магазине
5123328548
Обсудить 13
МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
Популярные комментарии
Какое обязательство о явке? Нападение на человека, угроза убийство- это как минимум 5-8 лет. А вы отпустили его, он , не дай, Бог, еще сейчас кого-то убьет или изнасилует.
7 мая, 21:45
АПАлександр Перов
5710100
Его что, отпустили? За такое уже отпускают?
7 мая, 21:55
Александр Наследников
2410000
Рекомендуем
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Вечный огонь
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
Здание Тверского суда Москвы
"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
Архимандрит Амвросий (Юрасов)
Умер архимандрит Амвросий, у которого подозревали COVID-19
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Медицинские работники
Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Бизнесмен Анатолий Быков
В Красноярске и Крыму проводят обыски в домах бизнесмена Быкова
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
Назван самый обедневший человек в мире
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Таблетки в руке
Минздрав рассказал об аналоге анальгина
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров объяснил, почему не нужно переезжать в Кремниевую долину
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19На "Земле леопарда" рассказали о пополнениях в тигриных семьях
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
Лента новостейМолния