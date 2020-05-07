В Красноярске и Крыму проводят обыски в домах бизнесмена Быкова

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Обыски идут в домах бизнесмена Анатолия Быкова в Обыски идут в домах бизнесмена Анатолия Быкова в Красноярске и в Крыму , сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко

В четверг бизнесмена задержали по делу об убийстве двух жителей Красноярска - Кирилла Войтенко и Александра Наумова , которые входили в преступную группу Быкова.

"Сейчас проводятся, в том числе, обыски по месту жительства Быкова в Красноярске и в его загородном доме в Крыму", - сказала Петренко в эфире радиостанции "Вести ФМ"

Она добавила, что СК изъял фото, относящиеся к периоду преступления, а также документы. По словам Петренко, организатор убийства Владимир Татаренков в ходе очной ставки подтвердил ранее данные показания.

По версии СК, в 1994 году у 23-летнего Наумова произошел конфликт с Быковым из-за несправедливого, по мнению первого, распределения доходов. Позже перед машиной, в которой ехал Быков, произошел взрыв. Он решил, что это сделал Наумов с его приятелем Войтенко, и задумал их убить, считает следствие.

Отмечается, что организацией убийства занимался хороший знакомый Быкова – Владимир Татаренков, который привлек к делу членов своей банды. Некоторое время за жертвами шла слежка, а 24 июля 1994 года, когда Наумов и Войтенко ехали в Свердловском районе краевого центра, Сергей Бакуров и Владимир Чучков обстреляли их из автомата и пистолета.

Бакуров уже приговорен к пожизненному сроку, а Татаренков ранее был приговорен к 13 годам лишения свободы. Именно Татаренков сообщил следователям, что еще одним организатором двойного убийства является Быков. Кроме того, второму исполнителю убийства Чучкову следователи заочно предъявили обвинение, он скрылся и сейчас находится в розыске.