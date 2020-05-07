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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T21:57
https://ria.ru/20200507/1571125992.html
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570867449_0:200:3054:1918_1036x0_80_0_0_b30787bafc088366f54bd92024ccee56.jpg
РИА Новости

Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве

21:14 07.05.2020 (обновлено: 21:57 07.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПрохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
"Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте — только в масках, только в перчатках", — сказал он, в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, планируется ли введение дополнительных мер по соблюдению социальной дистанции в общественном транспорте.
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Продление ограничений

Ранее градоначальник объявил о продлении части ограничительных мер и режима самоизоляции в столице до 31 мая.
Собянин уточнил, что цифровые пропуска для поездок можно будет получить два раза в неделю, а для поездок в медучреждения и для волонтерства — ежедневно.
При этом с 12 мая московские власти разрешили работу промышленных и строительных предприятий. Однако мэр предупредил, что ограничения могут быть вновь введены, если ситуация с коронавирусом ухудшится.
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В свою очередь, на предприятия, работа которых разрешена, не могут ходить сотрудники с высокой температурой и признаками ОРВИ.
В столице также ввели масочный режим, в том числе в любом виде общественного транспорта и на рабочем месте. За отсутствие медицинской маски грозит штраф.

Коронавирус в России

По последним данным, в России 177 тысяч заболевших COVID-19, 1625 человек скончались, почти 24 тысячи излечились. Более половины от числа инфицированных — 92 тысячи — приходится на столицу, где от COVID-19 умерли 905 пациентов.
При этом, по словам Собянина, реальное число зараженных коронавирусом в Москве может достигать 300 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
А почему нас всех должна интересовать Москва и её мэр? Пусть по местному тв крутят
7 мая, 21:20
Серега Медведев
73421749
Бот Верищагина -уходи !
7 мая, 21:28
NPNick Prosto Nick
305382555
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