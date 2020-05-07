На затонувшем в Черном море военном самолете установили памятную табличку
На самолет ИЛ-2 времен Великой Отечественной войны, найденный на дне Черного моря около Новороссийска, водолазы установили мемориальную табличку. Советский штурмовик ИЛ-2 был обнаружен в августе 2019 года на глубине 15 метров в перевернутом состоянии и без хвостовой части.
На самолет ИЛ-2 времен Великой Отечественной войны, найденный на дне Черного моря около Новороссийска, водолазы установили мемориальную табличку. Советский штурмовик ИЛ-2 был обнаружен в августе 2019 года на глубине 15 метров в перевернутом состоянии и без хвостовой части.
Поисковики установили, что самолет был сбит немецкой зенитной артиллерией 21 сентября 1943 года при выполнении задания по нанесению бомбово-штурмового удара. Также известно, что пилот воздушного судна катапультировался. Погибшим в составе экипажа числится воздушный стрелок – младший сержант, уроженец села Гоничи Украинской ССР Яков Андреевич Приймак 1920 года рождения.
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