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2020-05-07T21:15
https://ria.ru/20200507/1571125756.html
На затонувшем в Черном море военном самолете установили памятную табличку
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571125685_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_b72e4cbd3ef12fd2ce8be1bb8ef22d3b.jpg
РИА Новости
На затонувшем в Черном море военном самолете установили памятную табличку
На самолет ИЛ-2 времен Великой Отечественной войны, найденный на дне Черного моря около Новороссийска, водолазы установили мемориальную табличку. Советский штурмовик ИЛ-2 был обнаружен в августе 2019 года на глубине 15 метров в перевернутом состоянии и без хвостовой части.
2020-05-07T21:09
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=42604902&type=mp4
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PT0M57S

На затонувшем в Черном море военном самолете установили памятную табличку

21:09 07.05.2020 (обновлено: 21:15 07.05.2020)
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На самолет ИЛ-2 времен Великой Отечественной войны, найденный на дне Черного моря около Новороссийска, водолазы установили мемориальную табличку. Советский штурмовик ИЛ-2 был обнаружен в августе 2019 года на глубине 15 метров в перевернутом состоянии и без хвостовой части.
Поисковики установили, что самолет был сбит немецкой зенитной артиллерией 21 сентября 1943 года при выполнении задания по нанесению бомбово-штурмового удара. Также известно, что пилот воздушного судна катапультировался. Погибшим в составе экипажа числится воздушный стрелок – младший сержант, уроженец села Гоничи Украинской ССР Яков Андреевич Приймак 1920 года рождения.
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