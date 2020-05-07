На затонувшем в Черном море военном самолете установили памятную табличку

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На самолет ИЛ-2 времен Великой Отечественной войны, найденный на дне Черного моря около Новороссийска, водолазы установили мемориальную табличку. Советский штурмовик ИЛ-2 был обнаружен в августе 2019 года на глубине 15 метров в перевернутом состоянии и без хвостовой части.