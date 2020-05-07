Еврейский музей открыл выставку "Неизвестный Берлин. Май 1945 года"

Фронтовые кинооператоры-напарники Илья Аронс (слева) и Леон Мазрухо у Бранденбургских ворот и Рейхстага. Берлин, май 1945 год

© Еврейский музей и центр толерантности Фронтовые кинооператоры-напарники Илья Аронс (слева) и Леон Мазрухо у Бранденбургских ворот и Рейхстага. Берлин, май 1945 год

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Еврейский музей и центр толерантности в четверг открыл выставку и онлайн-платформу "Неизвестный Берлин. Май 1945 года", представляющую фотографии города сразу после падения фашистской Германии и воспоминания очевидцев, сообщили в музее.

Проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На онлайн-выставке собраны более 50 ранее не публиковавшихся снимков Берлина весны-лета 1945 года.

"Весной 1945-го вместе с Советской армией в Берлин вошли фронтовые операторы и фотографы. Они, прошедшие через ад войны, фиксировали хронику Победы. Представленные на выставке фотографии показывают город сразу после падения Третьего рейха: Бранденбургские ворота, Рейхстаг, Берлинский кафедральный собор, бульвар Курфюрстендамм на этих снимках изуродованы бомбежками, здания еще хранят нацистскую символику, а изнуренные воем сирен берлинцы только начинают возвращаться к спокойной жизни", - говорится в пресс-релизе.

Фотоснимки дополнены воспоминаниями людей, которые видели в это время город своими глазами, а также исторической и биографической справкой о героях выставки. Проект также представит публичную программу к выставке, в которую войдут онлайн-концерт, спектакль и экскурсии.

© Еврейский музей и центр толерантности Илья Арнос. Освобожденные советские военнопленные. Берлин, лето 1945 года 1 из 3 Илья Арнос. Освобожденные советские военнопленные. Берлин, лето 1945 года © Еврейский музей и центр толерантности © Еврейский музей и центр толерантности Валерий Гинзбург. Берлин. Церковь Примирения. Июнь 1945 года 2 из 3 Валерий Гинзбург. Берлин. Церковь Примирения. Июнь 1945 года © Еврейский музей и центр толерантности © Еврейский музей и центр толерантности Илья Аронс. Фельдмаршал Бернард Л. Монтгомери впервые посещает Берлин по случаю подписания Декларации о поражении Германии, 5 июня 1945 г. При встрече на аэродроме Темпельхоф работает группа операторов и журналистов. Полевая кухня для операторов и журналистов. 3 из 3 Илья Аронс. Фельдмаршал Бернард Л. Монтгомери впервые посещает Берлин по случаю подписания Декларации о поражении Германии, 5 июня 1945 г. При встрече на аэродроме Темпельхоф работает группа операторов и журналистов. Полевая кухня для операторов и журналистов. © Еврейский музей и центр толерантности 1 из 3 Илья Арнос. Освобожденные советские военнопленные. Берлин, лето 1945 года © Еврейский музей и центр толерантности 2 из 3 Валерий Гинзбург. Берлин. Церковь Примирения. Июнь 1945 года © Еврейский музей и центр толерантности 3 из 3 Илья Аронс. Фельдмаршал Бернард Л. Монтгомери впервые посещает Берлин по случаю подписания Декларации о поражении Германии, 5 июня 1945 г. При встрече на аэродроме Темпельхоф работает группа операторов и журналистов. Полевая кухня для операторов и журналистов. © Еврейский музей и центр толерантности

В числе авторов снимков - фронтовой оператор Илья Аронс и юный Валерий Гинзбург, в будущем известный оператор кино.

После открытия культурных учреждений у посетителей будет возможность лично посетить выставку "Неизвестный Берлин", добавили в музее.