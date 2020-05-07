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Культура
2020-05-07T20:58
https://ria.ru/20200507/1571125528.html
Еврейский музей открыл выставку "Неизвестный Берлин. Май 1945 года"
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РИА Новости

Еврейский музей открыл выставку "Неизвестный Берлин. Май 1945 года"

20:58 07.05.2020
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© Еврейский музей и центр толерантностиФронтовые кинооператоры-напарники Илья Аронс (слева) и Леон Мазрухо у Бранденбургских ворот и Рейхстага. Берлин, май 1945 год
Фронтовые кинооператоры-напарники Илья Аронс (слева) и Леон Мазрухо у Бранденбургских ворот и Рейхстага. Берлин, май 1945 год
© Еврейский музей и центр толерантности
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Еврейский музей и центр толерантности в четверг открыл выставку и онлайн-платформу "Неизвестный Берлин. Май 1945 года", представляющую фотографии города сразу после падения фашистской Германии и воспоминания очевидцев, сообщили в музее.
Проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На онлайн-выставке собраны более 50 ранее не публиковавшихся снимков Берлина весны-лета 1945 года.
"Весной 1945-го вместе с Советской армией в Берлин вошли фронтовые операторы и фотографы. Они, прошедшие через ад войны, фиксировали хронику Победы. Представленные на выставке фотографии показывают город сразу после падения Третьего рейха: Бранденбургские ворота, Рейхстаг, Берлинский кафедральный собор, бульвар Курфюрстендамм на этих снимках изуродованы бомбежками, здания еще хранят нацистскую символику, а изнуренные воем сирен берлинцы только начинают возвращаться к спокойной жизни", - говорится в пресс-релизе.
Фотоснимки дополнены воспоминаниями людей, которые видели в это время город своими глазами, а также исторической и биографической справкой о героях выставки. Проект также представит публичную программу к выставке, в которую войдут онлайн-концерт, спектакль и экскурсии.
© Еврейский музей и центр толерантностиИлья Арнос. Освобожденные советские военнопленные. Берлин, лето 1945 года
Илья Арнос. Освобожденные советские военнопленные. Берлин, лето 1945 года
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Илья Арнос. Освобожденные советские военнопленные. Берлин, лето 1945 года
© Еврейский музей и центр толерантности
© Еврейский музей и центр толерантностиВалерий Гинзбург. Берлин. Церковь Примирения. Июнь 1945 года
Валерий Гинзбург. Берлин. Церковь Примирения. Июнь 1945 года
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Валерий Гинзбург. Берлин. Церковь Примирения. Июнь 1945 года
© Еврейский музей и центр толерантности
© Еврейский музей и центр толерантностиИлья Аронс. Фельдмаршал Бернард Л. Монтгомери впервые посещает Берлин по случаю подписания Декларации о поражении Германии, 5 июня 1945 г. При встрече на аэродроме Темпельхоф работает группа операторов и журналистов. Полевая кухня для операторов и журналистов.
Илья Аронс. Фельдмаршал Бернард Л. Монтгомери впервые посещает Берлин по случаю подписания Декларации о поражении Германии, 5 июня 1945 г. При встрече на аэродроме Темпельхоф работает группа операторов и журналистов. Полевая кухня для операторов и журналистов.
3 из 3
Илья Аронс. Фельдмаршал Бернард Л. Монтгомери впервые посещает Берлин по случаю подписания Декларации о поражении Германии, 5 июня 1945 г. При встрече на аэродроме Темпельхоф работает группа операторов и журналистов. Полевая кухня для операторов и журналистов.
© Еврейский музей и центр толерантности
1 из 3
Илья Арнос. Освобожденные советские военнопленные. Берлин, лето 1945 года
© Еврейский музей и центр толерантности
2 из 3
Валерий Гинзбург. Берлин. Церковь Примирения. Июнь 1945 года
© Еврейский музей и центр толерантности
3 из 3
Илья Аронс. Фельдмаршал Бернард Л. Монтгомери впервые посещает Берлин по случаю подписания Декларации о поражении Германии, 5 июня 1945 г. При встрече на аэродроме Темпельхоф работает группа операторов и журналистов. Полевая кухня для операторов и журналистов.
© Еврейский музей и центр толерантности
В числе авторов снимков - фронтовой оператор Илья Аронс и юный Валерий Гинзбург, в будущем известный оператор кино.
После открытия культурных учреждений у посетителей будет возможность лично посетить выставку "Неизвестный Берлин", добавили в музее.
"РИА Новости" выступает официальным информационным партнером выставки и онлайн-платформы "Неизвестный Берлин. Май 1945 года".
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