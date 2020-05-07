Во Владимирской области ввели карантин в двух поселках

ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин вводит с пятницы карантин в поселках Мезиновский и Золотково из-за ситуации с коронавирусом, сообщает областная администрация.
Ранее Сипягин ввел карантин Петушинском районе и в городе Кольчугино.
"На основании анализа развития эпидситуации в Гусь-Хрустальном районе и по предложению главного государственного санитарного врача по Владимирской области с 00:00 (мск) 8 мая и до особого распоряжения в поселках Мезиновский и Золотково вводится карантин", - говорится в сообщении.
Согласно подписанному Сипягиным документу, на период действия карантина запрещается въезд в поселки и выезд из них граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или месту пребывания в границах карантинных территорий.
Во Владимирской области зарегистрировано 1079 случаев COVID-19. Двенадцать человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 43 пациента.
В Гусь-Хрустальном районе подтверждены 109 случаев COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.