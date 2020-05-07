Во Владимирской области ввели карантин в двух поселках

"На основании анализа развития эпидситуации в Гусь-Хрустальном районе и по предложению главного государственного санитарного врача по Владимирской области с 00:00 (мск) 8 мая и до особого распоряжения в поселках Мезиновский и Золотково вводится карантин", - говорится в сообщении.