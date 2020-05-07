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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T20:55
https://ria.ru/20200507/1571125426.html
Во Владимирской области ввели карантин в двух поселках
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571074906_0:246:2920:1888_1036x0_80_0_0_005902cfc8d55ad42f7a74e05d55c653.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области ввели карантин в двух поселках

20:55 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин вводит с пятницы карантин в поселках Мезиновский и Золотково из-за ситуации с коронавирусом, сообщает областная администрация.
Ранее Сипягин ввел карантин Петушинском районе и в городе Кольчугино.
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"На основании анализа развития эпидситуации в Гусь-Хрустальном районе и по предложению главного государственного санитарного врача по Владимирской области с 00:00 (мск) 8 мая и до особого распоряжения в поселках Мезиновский и Золотково вводится карантин", - говорится в сообщении.
Согласно подписанному Сипягиным документу, на период действия карантина запрещается въезд в поселки и выезд из них граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или месту пребывания в границах карантинных территорий.
Во Владимирской области зарегистрировано 1079 случаев COVID-19. Двенадцать человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 43 пациента.
В Гусь-Хрустальном районе подтверждены 109 случаев COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир СипягинВладимирская областьОбщество
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