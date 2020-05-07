Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 26 тысячам

Женщина держит флаг Франции во время акции в поддержку врачей в пригороде Парижа

ПАРИЖ, 7 мая - РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса во Франции по данным на четверг составляет 25987 человек, сообщает Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

"С первого марта мы оплакиваем 25987 смертей, связанных с COVID-19: 16386 в больницах и 9601 в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в сообщении ведомства.

Накануне сообщалось о 25 809 умерших.

"С начала эпидемии было госпитализировано 95 210 человек. 55 027 человек вернулись домой, это без учета десятков тысяч тех, кто лечился, не будучи госпитализированным", - отмечается в документе.

По информации DGS, в настоящее время во французских больницах остаются 23208 заразившихся COVID-19 человек, причем за сутки зарегистрировано 728 новых госпитализаций. В отделениях реанимации по стране находятся 2961 пациент с тяжелым протеканием коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.