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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T22:05
https://ria.ru/20200507/1571125332.html
Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 26 тысячам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571045619_0:287:3072:2015_1036x0_80_0_0_8fda71cd932ab06a49f8b29903df7e68.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 26 тысячам

20:50 07.05.2020 (обновлено: 22:05 07.05.2020)
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© AFP 2020 / Martin BureauЖенщина держит флаг Франции во время акции в поддержку врачей в пригороде Парижа
Женщина держит флаг Франции во время акции в поддержку врачей в пригороде Парижа
© AFP 2020 / Martin Bureau
ПАРИЖ, 7 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции по данным на четверг составляет 25987 человек, сообщает Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
"С первого марта мы оплакиваем 25987 смертей, связанных с COVID-19: 16386 в больницах и 9601 в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в сообщении ведомства.
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"С начала эпидемии было госпитализировано 95 210 человек. 55 027 человек вернулись домой, это без учета десятков тысяч тех, кто лечился, не будучи госпитализированным", - отмечается в документе.
По информации DGS, в настоящее время во французских больницах остаются 23208 заразившихся COVID-19 человек, причем за сутки зарегистрировано 728 новых госпитализаций. В отделениях реанимации по стране находятся 2961 пациент с тяжелым протеканием коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФранцияВ мире
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