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2020-05-07T20:46
https://ria.ru/20200507/1571125181.html
СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
https://cdn21.img.ria.ru/images/155919/32/1559193276_0:0:669:377_1036x0_80_0_0_baabe953226ef6fbd4e233f73f1ea772.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии

20:46 07.05.2020
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© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Власти США вывозят зенитно-ракетные комплексы Patriot из Саудовской Аравии и рассматривают возможность сокращения своего военного потенциала в стране, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам нескольких американских чиновников, США выводят из Саудовской Аравии четыре батареи ЗРК Patriot наряду с десятками военнослужащих, которые были направлены туда после серии атак на саудовские нефтяные объекты в прошлом году, пишет газета.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
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Также отмечается, что из региона были вывезены две эскадрильи истребителей США. Кроме того, официальные лица США вскоре рассмотрят вопрос об уменьшении присутствия ВМС США в Персидском заливе.
"Вывод Пентагоном противоракетных комплексов Patriot из Саудовской Аравии, а также другие сокращения основаны на оценках некоторых официальных лиц, согласно которым Тегеран больше не представляет непосредственной угрозы американским стратегическим интересам", - отмечает газета.
В сентябре 2019 года на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были совершены атаки беспилотников. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, после атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью..
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
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Эксперт прокомментировал провал ЗРК Patriot при ракетной атаке Ирана
39787112
Обсудить 9
Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )Саудовская АравияСШАВ мире
Популярные комментарии
КНДР "напугали" 2 авианосцами, Иран - 4 батареями ЗРК Patriot и 2 эскадрильями истребителей. "Сплошные победы" американского оружия)))))))
7 мая, 21:24
Игорь 123
2131000
Видимо, грабить больше нечего, и содержание войск становится накладным.
7 мая, 21:28
Андрей Романов
1510000
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