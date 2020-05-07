СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Власти США вывозят зенитно-ракетные комплексы Patriot из Саудовской Аравии и рассматривают возможность сокращения своего военного потенциала в стране, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам нескольких американских чиновников, США выводят из Саудовской Аравии четыре батареи ЗРК Patriot наряду с десятками военнослужащих, которые были направлены туда после серии атак на саудовские нефтяные объекты в прошлом году, пишет газета.
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Также отмечается, что из региона были вывезены две эскадрильи истребителей США. Кроме того, официальные лица США вскоре рассмотрят вопрос об уменьшении присутствия ВМС США в Персидском заливе.
"Вывод Пентагоном противоракетных комплексов Patriot из Саудовской Аравии, а также другие сокращения основаны на оценках некоторых официальных лиц, согласно которым Тегеран больше не представляет непосредственной угрозы американским стратегическим интересам", - отмечает газета.
В сентябре 2019 года на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были совершены атаки беспилотников. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, после атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью..