Число случаев коронавируса среди российских военных достигло 1540

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Среди российских военных выявлено всего 1540 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, заражены 1205 курсантов, сообщается на сайте Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 1506 российских военных.
"В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 7 мая сего года установлено 1540 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны РФ – 376 человек, в изоляторах по месту службы – 612 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 14 человек, изолированы на дому – 538 человек", - говорится в сообщении.
Все военные с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением медиков. Из них в тяжелом состоянии – четыре человека, в состоянии средней тяжести – девять человек, остальные – без симптомов заболевания. При этом выздоровели 221 человек.
Подчеркивается, что 1954 человека, контактировавших с заболевшими, сняты с контроля после 14 суток наблюдения и второго отрицательного результата тестирования.
"Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования - 1205 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 416 человек, в изоляторах по месту службы – 652 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 35 человек, изолированы на дому – 102 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние здоровья военных нормальное, без симптоматических проявлений. Кроме того, выздоровели 272 человека.
Число воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования - 195 человек. Выздоровели 113 человек.
Добавляется, что инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ – 373 человека, выздоровели 35 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.