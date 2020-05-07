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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T20:38
https://ria.ru/20200507/1571124928.html
Число случаев коронавируса среди российских военных достигло 1540
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571074969_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_bb854ec2ca7ac0de1159a6302591062b.jpg
РИА Новости

Число случаев коронавируса среди российских военных достигло 1540

20:35 07.05.2020 (обновлено: 20:38 07.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Среди российских военных выявлено всего 1540 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, заражены 1205 курсантов, сообщается на сайте Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 1506 российских военных.
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"В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 7 мая сего года установлено 1540 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны РФ – 376 человек, в изоляторах по месту службы – 612 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 14 человек, изолированы на дому – 538 человек", - говорится в сообщении.
Все военные с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением медиков. Из них в тяжелом состоянии – четыре человека, в состоянии средней тяжести – девять человек, остальные – без симптомов заболевания. При этом выздоровели 221 человек.
Врач в приемной отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
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Подчеркивается, что 1954 человека, контактировавших с заболевшими, сняты с контроля после 14 суток наблюдения и второго отрицательного результата тестирования.
"Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования - 1205 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 416 человек, в изоляторах по месту службы – 652 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 35 человек, изолированы на дому – 102 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние здоровья военных нормальное, без симптоматических проявлений. Кроме того, выздоровели 272 человека.
Число воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования - 195 человек. Выздоровели 113 человек.
Добавляется, что инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ – 373 человека, выздоровели 35 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
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