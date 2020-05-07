Число случаев коронавируса среди российских военных достигло 1540

Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Среди российских военных выявлено всего 1540 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, заражены 1205 курсантов, Среди российских военных выявлено всего 1540 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, заражены 1205 курсантов, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 1506 российских военных.

"В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 7 мая сего года установлено 1540 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны РФ – 376 человек, в изоляторах по месту службы – 612 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 14 человек, изолированы на дому – 538 человек", - говорится в сообщении.

Все военные с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением медиков. Из них в тяжелом состоянии – четыре человека, в состоянии средней тяжести – девять человек, остальные – без симптомов заболевания. При этом выздоровели 221 человек.

Подчеркивается, что 1954 человека, контактировавших с заболевшими, сняты с контроля после 14 суток наблюдения и второго отрицательного результата тестирования.

"Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования - 1205 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 416 человек, в изоляторах по месту службы – 652 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 35 человек, изолированы на дому – 102 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья военных нормальное, без симптоматических проявлений. Кроме того, выздоровели 272 человека.

Число воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования - 195 человек. Выздоровели 113 человек.

Добавляется, что инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ – 373 человека, выздоровели 35 человек.