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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T20:35
https://ria.ru/20200507/1571124902.html
Мишустин обсудил меры поддержки экономики после снятия ограничений
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570615603_76:576:2692:2048_1036x0_80_0_0_328dcf173a9e4a9d982ae7b3bb4ea6ca.jpg
РИА Новости

Мишустин обсудил меры поддержки экономики после снятия ограничений

20:35 07.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил пакет мер поддержки экономики, направленный на восстановление нормального ритма ее работы после поэтапного снятия ограничений в связи с коронавирусом, сообщает кабмин.
Премьер провел совещание в режиме видео-конференцсвязи.
"На совещании обсуждался предлагаемый правительством очередной пакет мер поддержки экономики, направленный на восстановление нормального ритма ее работы после поэтапного снятия ограничений, связанных с коронавирусом", - говорится в сообщении.
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