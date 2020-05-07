Мишустин обсудил меры поддержки экономики после снятия ограничений

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил пакет мер поддержки экономики, направленный на восстановление нормального ритма ее работы после поэтапного снятия ограничений в связи с коронавирусом, сообщает кабмин.
Премьер провел совещание в режиме видео-конференцсвязи.
"На совещании обсуждался предлагаемый правительством очередной пакет мер поддержки экономики, направленный на восстановление нормального ритма ее работы после поэтапного снятия ограничений, связанных с коронавирусом", - говорится в сообщении.
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