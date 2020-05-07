Кандидат в замглавы Пентагона ожидает отказа Турции от С-400

Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400

Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400

По его словам, Россия нарушила договоренности о прекращении огня от 5 марта, поддержав операцию сирийских вооруженных сил на северо-востоке страны.

США готовы помогать Турции против Сирии, если та "уберет" С-400

США готовы помогать Турции против Сирии, если та "уберет" С-400

"Соединенные Штаты продолжают призывать к дипломатическому решению ради окончания конфликта в Сирии, основанном на надежном и обсужденном политическом урегулировании в духе резолюции Совета безопасности ООН 2254", - сказано в показаниях.