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2020-05-07T20:33
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Кандидат в замглавы Пентагона ожидает отказа Турции от С-400
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РИА Новости

Кандидат в замглавы Пентагона ожидает отказа Турции от С-400

20:33 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Джеймс Андерсон, кандидатуру которого на пост замминистра обороны США по политическим вопросам рассмотрят в сенате в четверг, обозначил свою позицию по поставкам в Турцию С-400: Анкара должна отказаться от российских ракетных комплексов, уверен он.
"Министерство обороны продолжает работать с Турцией над усилением нашего альянса и надеется, что действия России в Идлибе побудят Турцию изменить их подход в отношении закупки систем С-400", - говорится в письменных показаниях Андерсона, приведенных на сайте комитета сената по делам вооруженных сил.
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По его словам, Россия нарушила договоренности о прекращении огня от 5 марта, поддержав операцию сирийских вооруженных сил на северо-востоке страны.
"Мы приветствуем любое снижение уровня насилия в Сирии, но не испытываем иллюзий, что сирийский режим и Россия намерены соблюдать прекращение огня от 5 марта", - говорится в показаниях.
Он отмечает, что США также обеспокоены действиями террористических группировок в Идлибе, особенно "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"*.
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
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"Соединенные Штаты продолжают призывать к дипломатическому решению ради окончания конфликта в Сирии, основанном на надежном и обсужденном политическом урегулировании в духе резолюции Совета безопасности ООН 2254", - сказано в показаниях.
В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
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С-400 «Триумф»Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСШАВ мире
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