Мишустин провел совещание в режиме видеоконференции

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, который лечится от коронавируса, провел по видеосвязи совещание по экономическим вопросам, сообщается на сайте правительства в четверг.
"Седьмого мая председатель правительства Михаил Мишустин провел рабочее совещание по экономическим вопросам в режиме видео-конференц-связи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в совещании приняли участие исполняющий обязанности премьера - первый зампред правительства Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.