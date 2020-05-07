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2020-05-07T20:27
https://ria.ru/20200507/1571124350.html
Мишустин провел совещание в режиме видеоконференции
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РИА Новости

Мишустин провел совещание в режиме видеоконференции

20:20 07.05.2020 (обновлено: 20:27 07.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путина по борьбе с распространением коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путина по борьбе с распространением коронавируса
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, который лечится от коронавируса, провел по видеосвязи совещание по экономическим вопросам, сообщается на сайте правительства в четверг.
"Седьмого мая председатель правительства Михаил Мишустин провел рабочее совещание по экономическим вопросам в режиме видео-конференц-связи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в совещании приняли участие исполняющий обязанности премьера - первый зампред правительства Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:58
Путин обсудил с Мишустиным и Силуановым шаги по развитию экономики
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Максим РешетниковАнтон СилуановАндрей БелоусовЭкономикаКоронавирусыРоссияМихаил МишустинПравительство РФ
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