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2020-05-07T20:54
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Суд продлил Майклу Калви срок домашнего ареста
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РИА Новости

Суд продлил Майклу Калви срок домашнего ареста

20:18 07.05.2020 (обновлено: 20:54 07.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в четверг.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия", — сказала собеседница агентства.
Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде
13 апреля, 18:55
Следователь по делу Baring Vostok отказала Титову в посещении Калви
Таким образом, Калви останется под домашним арестом до 13 августа.
Также суд продлил срок домашнего ареста другим фигурантам дела: топ-менеджеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю, партнеру в области медиа Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Ивану Зюзину, гендиректору "Первого коллекторского бюро" Максиму Владимирову, экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву.
Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9 процента акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
Независимая экспертиза, проведенная по заказу следствия, пришла к другим результатам. По словам защиты, ознакомившейся с ее результатами в конце сентября, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.
Тема уголовного преследования Калви неоднократно поднималась на самом высоком уровне. В середине октября стало известно, что на деловом завтраке с членами правительства России об этом говорили представители консультативного совета по иностранным инвестициям. По мнению последних, ситуация "не способствует" улучшению инвестиционного климата в стране.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
12 февраля, 17:16
Титов надеется, что дело Baring станет примером, "как не надо делать"
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Майкл КалвиДело Bаring VostokМосковский городской судМоскваСШАПроисшествия
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