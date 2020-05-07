Суд продлил Майклу Калви срок домашнего ареста

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в четверг.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия", — сказала собеседница агентства.

Таким образом, Калви останется под домашним арестом до 13 августа.

Также суд продлил срок домашнего ареста другим фигурантам дела: топ-менеджеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю, партнеру в области медиа Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Ивану Зюзину, гендиректору "Первого коллекторского бюро" Максиму Владимирову , экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву.

Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9 процента акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу следствия, пришла к другим результатам. По словам защиты, ознакомившейся с ее результатами в конце сентября, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.