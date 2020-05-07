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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T20:17
https://ria.ru/20200507/1571124206.html
ООН спрогнозировала пик заболеваемости COVID-19 в беднейших странах
https://cdn22.img.ria.ru/images/101910/48/1019104890_0:293:5616:3452_1036x0_80_0_0_85128e5da79c73eba907c5922d5d08e6.jpg
РИА Новости

ООН спрогнозировала пик заболеваемости COVID-19 в беднейших странах

20:17 07.05.2020
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© AP Photo / Sunday AlambaНигерийский медик в защитном костюме в аэропорту Лагоса, Нигерия
Нигерийский медик в защитном костюме в аэропорту Лагоса, Нигерия
© AP Photo / Sunday Alamba
ООН, 7 мая – РИА Новости. Пик заболеваемости коронавирусом в ряде беднейших стран ожидается в ближайшие 3-6 месяцев, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
"COVID-19 теперь затронул каждую страну и почти каждого человека на планете. Но самые разрушительные и дестабилизирующие последствия будут ощущаться в беднейших странах мира", - сказал Лоукок в ходе мероприятия в формате видеосвязи.
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По его словам, такие страны сталкиваются с двойной проблемой - во-первых, с непосредственной угрозой в сфере здравоохранения. "Первый пик болезни ожидается во многих из них в ближайшие 3–6 месяцев", - подчеркнул Лоукок.
"Во-вторых, влияние глобальной рецессии и внутренних мер, принятых для сдерживания вируса. Прямо сейчас мы можем наблюдать падение доходов и сокращение рабочих мест, снижение запасов продовольствия, рост цен, дети пропускают вакцинацию, не посещают занятия", - указал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ООНВ мире
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