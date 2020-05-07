В Подмосковье медицинские маски начнут продавать в автобусах

"В автобусах Подмосковья появится возможность приобрести одноразовые медицинские маски. Оплатить покупку можно будет картой "Стрелка" или бесконтактной банковской картой. Подробности о месте, порядке приобретения и стоимости масок будут сообщены дополнительно", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с целью недопущения распространения COVID-19 с 12 мая в Подмосковье начинает действовать "масочный режим", контроль за ношением масок и респираторов будут осуществлять сотрудники правоохранительных и надзорных органов, нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей.