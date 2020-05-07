Глава Ульяновской области оценил возможность снятия ограничений

САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в четверг заявил, что говорить о выходе из режима самоизоляции в регионе преждевременно, перед каждым этапом снятия ограничений будет проводиться мониторинг эпидемиологической ситуации.
В Ульяновской области из-за ситуации с коронавирусом до 15 мая действует режим ограничений и самоизоляции для граждан. Правительство региона разрешило работать ряду промышленных предприятий, финансовым организациям, СМИ и IT-компаниям, адвокатам и нотариусам, позже - организациям в сфере торговли и услуг, а также производственным предприятиям, но при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм. С 1 мая возобновить деятельность смогли салоны красоты. Кроме того, жителям Ульяновской области разрешили заниматься спортом на улице в утренние часы, а фитнес-клубам - проводить занятия на свежем воздухе.
"Продолжают поступать вопросы о сроках снятия режима самоизоляции. Рост заболеваемости в России в целом и в Ульяновской области пока оптимизма не внушает, поэтому говорить о выходе из режима ограничений преждевременно", - написал Морозов на своей странице в Instagram.
Он уточнил, что Роспотребнадзором подготовлены рекомендации по снятию ограничительных мер в три этапа, перед каждым этапом в Ульяновской области будет проводиться мониторинг эпидемиологической ситуации. "В первую очередь, согласно рекомендациям, будут разрешены занятия спортом на улицах, мы эти ограничения для спортсменов уже сняли", - напомнил глава региона.
В Ульяновской области подтвержден 681 случай заболевания коронавирусом, 112 человек выздоровели, четверо скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.