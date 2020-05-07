В Латвии продлили режим ЧС из-за коронавируса

Режим ЧС из-за пандемии COVID-19 действует в Латвии с 17 марта. В республике запрещено собираться больше, чем двум людям. Закрыты вузы и школы. Остановлен весь международный пассажирский транспорт.

"Режим ЧС продлевается до 9 июня. После 12 мая будут разрешены собрания не более 25 человек одновременно, все они должны соблюдать дистанцию в два метра. В общественном транспорте введут обязательное ношение масок", - заявил собеседник агентства.