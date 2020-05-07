В Латвии продлили режим ЧС из-за коронавируса

РИГА, 7 мая - РИА Новости. Режим ЧС в Латвии в связи с угрозой распространения коронавируса продлевается до 9 июня, но предусмотрен ряд послаблений, сказал РИА Новости представитель пресс-службы правительства республики.
Режим ЧС из-за пандемии COVID-19 действует в Латвии с 17 марта. В республике запрещено собираться больше, чем двум людям. Закрыты вузы и школы. Остановлен весь международный пассажирский транспорт.
"Режим ЧС продлевается до 9 июня. После 12 мая будут разрешены собрания не более 25 человек одновременно, все они должны соблюдать дистанцию в два метра. В общественном транспорте введут обязательное ношение масок", - заявил собеседник агентства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.