Лукашевич призвал СММ ОБСЕ защищать население Донбасса от действий ВСУ

ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Специальную мониторинговую миссию на Украине активизировать усилия по защите мирного населения Донбасса от последствий агрессивных действий ВСУ

Лукашевич указал на то, что за последнюю неделю под пули и снаряды ВСУ вновь попали мирные жители и их дома, а также социальные объекты исключительно на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В частности, инциденты зафиксированы в Золотом-5/Михайловке, в поселке Спартак, Александровке и Сигнальном.

"Считаем абсолютно недопустимыми агрессивные действия, направленные на эскалацию напряженности и запугивание гражданского населения Донбасса, а также наблюдателей СММ ", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.

По его словам, российское постпредство в ОБСЕ рассчитывает, что Специальная мониторинговая миссия на Украине сможет должным образом оперативно уточнить все факты, относящиеся к вышеупомянутым обстрелам, в том числе направление огня и тип примененных вооружений, отразить их в отчетах.

"Призываем СММ активизировать усилия по содействию защите мирного населения Донбасса от последствий агрессивных действий ВСУ. Это важно и для авторитета ОБСЕ. Необходимым шагом и важной превентивной мерой стало бы возобновление миссией практики публикации тематических докладов по гражданским жертвам", - подчеркнул дипломат.