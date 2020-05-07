Число жертв коронавируса в Подмосковье выросло до 156 человек

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Число лиц с COVID-19, скончавшихся в Подмосковье, возросло на 15, до 156, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
Накануне сообщалось о 141 скончавшемся с коронавирусом пациенте.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 17 432 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 156 человек. Выздоровели и выписались 658 человек", - говорится в сообщении.
Прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 842 новых случая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.