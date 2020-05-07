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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T19:55
https://ria.ru/20200507/1571123002.html
Число жертв коронавируса в Подмосковье выросло до 156 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571077503_0:51:3072:1778_1036x0_80_0_0_f3a110f0b866ddd91d04ee133cb26395.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Подмосковье выросло до 156 человек

19:46 07.05.2020 (обновлено: 19:55 07.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Число лиц с COVID-19, скончавшихся в Подмосковье, возросло на 15, до 156, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
Накануне сообщалось о 141 скончавшемся с коронавирусом пациенте.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 17 432 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 156 человек. Выздоровели и выписались 658 человек", - говорится в сообщении.
Прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 842 новых случая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМосковская область (Подмосковье)Общество
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