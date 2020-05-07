На Тамбовщине по нацпроекту построят 30 спортивных объектов

ТАМБОВ, 7 мая – РИА Новости. В Тамбовской области благодаря нацпроекту "Демография" в 2020 году планируется построить 30 спортивных объектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, режим самоизоляции не приостановил работу по возведению новых спортивных объектов на территории области. В 2020 году в регионе будет идти строительство более 30 таких сооружений в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни", входящего в структуру нацпроекта "Демография".
"Ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Мичуринске, беговых дорожек на центральном стадионе в Знаменке. Мы приступим к реконструкции футбольного поля и беговых дорожек в городе Мичуринске, появятся пять площадок для сдачи нормативов ГТО в районных центрах Тамбовской области. Кроме того, сейчас готовится проектно-сметная документация для проведения конкурсных процедур по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Рассказово. Идет подготовительная работа к началу строительства бассейна в городе Котовске", - приводит пресс-служба слова начальника управления по физической культуре и спорту области Михаила Белоусова.
Он уточнил, что самым крупным объектом, который готовится к сдаче в августе этого года, является ФОК в Мичуринске. Общая его стоимость строительства – около 96 миллионов рублей.