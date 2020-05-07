На Тамбовщине по нацпроекту построят 30 спортивных объектов

По его словам, режим самоизоляции не приостановил работу по возведению новых спортивных объектов на территории области. В 2020 году в регионе будет идти строительство более 30 таких сооружений в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни", входящего в структуру нацпроекта "Демография".