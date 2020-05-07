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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T19:48
https://ria.ru/20200507/1571122740.html
В Турции от COVID-19 за сутки умерли 57 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570339136_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_27acce7f9b734e264382ca82d0992df6.jpg
РИА Новости

В Турции от COVID-19 за сутки умерли 57 человек

19:40 07.05.2020 (обновлено: 19:48 07.05.2020)
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© REUTERS / Umit BektasРаботник муниципалитета в защитном костюме кормит уличных кошек на площади Султанахмет в Стамбуле, Турция
Работник муниципалитета в защитном костюме кормит уличных кошек на площади Султанахмет в Стамбуле, Турция
© REUTERS / Umit Bektas
АНКАРА, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки почти на 2 тысячи, умерли 57 пациентов, общее число заразившихся превысило 133 тысячи, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Число умерших от коронавируса за сутки достигло минимального уровня с 1 апреля.
"Сегодня выявлено 1977 новых случаев, всего заразившихся - 133 721. Мы потеряли сегодня 57 пациентов, всего умерших - 3641. Вылечились сегодня 4782 пациента, всего - 82 984", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТурцияВ мире
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