В Турции от COVID-19 за сутки умерли 57 человек

АНКАРА, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки почти на 2 тысячи, умерли 57 пациентов, общее число заразившихся превысило 133 тысячи, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Число умерших от коронавируса за сутки достигло минимального уровня с 1 апреля.
"Сегодня выявлено 1977 новых случаев, всего заразившихся - 133 721. Мы потеряли сегодня 57 пациентов, всего умерших - 3641. Вылечились сегодня 4782 пациента, всего - 82 984", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.