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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T19:40
https://ria.ru/20200507/1571122711.html
В Липецкой области число излечившихся от коронавируса достигло 142
https://cdn24.img.ria.ru/images/148905/32/1489053279_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_a04fcff209e5dd1985d621cdcd5042ea.jpg
РИА Новости

В Липецкой области число излечившихся от коронавируса достигло 142

19:40 07.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛипецк
Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Липецк. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Свыше 140 пациентов в Липецкой области, у которых диагностировали коронавирус, были выписаны из больниц и сняты с учета на дому после выздоровления, сообщает областная администрация.
"Ещё девять человек в регионе вылечились от коронавируса. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 703 случая новой коронавирусной инфекции, 142 человека выздоровели, два человека умерли", - говорится в сообщении.
По состоянию на 16.00 мск четверга в больницах находятся 179 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция" и 395 человек с подозрением на выделение вируса.
На дому лечатся 380 пациентов с легкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова находятся 25 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЛипецкая областьДанковОбщество
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