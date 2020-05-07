В Липецкой области число излечившихся от коронавируса достигло 142

ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Свыше 140 пациентов в Липецкой области, у которых диагностировали коронавирус, были выписаны из больниц и сняты с учета на дому после выздоровления, сообщает областная администрация.
"Ещё девять человек в регионе вылечились от коронавируса. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 703 случая новой коронавирусной инфекции, 142 человека выздоровели, два человека умерли", - говорится в сообщении.
По состоянию на 16.00 мск четверга в больницах находятся 179 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция" и 395 человек с подозрением на выделение вируса.
На дому лечатся 380 пациентов с легкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова находятся 25 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.