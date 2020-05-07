"Россия – страна возможностей" расширяет цифровую платформу

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. АНО "Россия – страна возможностей" обновляет функционал одноименной цифровой платформы; теперь любому желающему будут доступны образовательные программы, курсы и тесты, а в перспективе – полноценный индивидуальный трек развития, сообщил журналистам генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Разработчиком цифровой платформы в рамках реализации федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование" выступила Mail.ru Group.
"Весь функционал и возможности платформы абсолютно бесплатны и доступны каждому гражданину России. Достаточно лишь зарегистрироваться на сайте. Пользователь получает личный кабинет, через который может оценить свои опыт и уровень компетенций и подобрать наиболее подходящую профессиональную траекторию. Уже сейчас доступны каталог профессий и каталоги так называемых hard и soft skills. В каждом из них можно найти подробные описания специальностей и рекомендации по полезным курсам – как на платформе, так и на внешних ресурсах. Есть возможность пройти тестирование по soft skills, а также определить, какой именно профессии больше всего соответствуют приобретенные знания и умения, в какой сфере можно добиться наибольших успехов", – сказал Комиссаров.
Он добавил, что сейчас в каталоге 108 профессий, до конца года он увеличится в 4-5 раз. В первую очередь будут представлены актуальные профессии, в перспективе планируется добавить "профессии будущего", связанные, например, с работой с big data, с VR-проектами и 3D-моделированием.
После регистрации участнику становятся доступны онлайн-курсы по основам лидерства, бизнес-аналитики и системного мышления, по постановке целей, управлению проектами, тайм-менеджменту, эмоциональному интеллекту, основам управления и многому другому. Выбирать можно из почти 100 образовательных программ, большинство из которых созданы Мастерской управления "Сенеж".
После прохождения тестов пользователь получает персональные рекомендации по личностному развитию и выбору профессии, а также доступ к подборке вакансий для дальнейшего карьерного развития. По словам Комиссарова, в середине мая станут доступны тесты на профориентацию и расширены возможности уже работающих инструментов. После профориентационного тестирования можно также пройти расширенный тест на оценку имеющихся или необходимых профессиональных знаний.
"В начале лета станет доступен целый трек развития. Это полноценная персональная карта, которую выстраивает сам пользователь. Мы ему в этом помогаем с помощью всего функционала платформы: образовательных программ, вебинаров, лекций, курсов, тестов и так далее. Это пошаговая история – все материалы трека разделены на 4 триместра и становятся доступным постепенно. Причем здесь же в зависимости от результатов у пользователя появляется доступ к тем или иным вакансиям и вузам, которые ему подходят", – уточнил гендиректор АНО "РСВ".