"Россия – страна возможностей" расширяет цифровую платформу

"Весь функционал и возможности платформы абсолютно бесплатны и доступны каждому гражданину России. Достаточно лишь зарегистрироваться на сайте. Пользователь получает личный кабинет, через который может оценить свои опыт и уровень компетенций и подобрать наиболее подходящую профессиональную траекторию. Уже сейчас доступны каталог профессий и каталоги так называемых hard и soft skills. В каждом из них можно найти подробные описания специальностей и рекомендации по полезным курсам – как на платформе, так и на внешних ресурсах. Есть возможность пройти тестирование по soft skills, а также определить, какой именно профессии больше всего соответствуют приобретенные знания и умения, в какой сфере можно добиться наибольших успехов", – сказал Комиссаров.