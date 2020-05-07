Число жертв коронавируса в Британии увеличилось на 539 человек

ЛОНДОН, 7 мая - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв COVID-19 в Британии увеличилось за сутки на 539, до 30 615, сообщил на брифинге в четверг глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
В среду количество умерших составляло 30 076, дневной прирост составлял 649 человек.
Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 5614 - до 206 715. Накануне рост составлял 6111, а общее число равнялось 201 101.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.