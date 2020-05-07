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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T19:37
https://ria.ru/20200507/1571122598.html
Число жертв коронавируса в Британии увеличилось на 539 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1036x0_80_0_0_335fe6a3c93b8d2ad65b0460a979cbfd.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Британии увеличилось на 539 человек

19:37 07.05.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 7 мая - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв COVID-19 в Британии увеличилось за сутки на 539, до 30 615, сообщил на брифинге в четверг глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
В среду количество умерших составляло 30 076, дневной прирост составлял 649 человек.
Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 5614 - до 206 715. Накануне рост составлял 6111, а общее число равнялось 201 101.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Доминик РаабВеликобританияВ мире
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