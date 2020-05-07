В нескольких населенных пунктах Коми ввели режим ЧС из-за паводка

Жилые дома, затопленные в результате паводка, в селе Усть-Цильма в республике Коми

"В Прилузском районе поднялся уровень воды в реке Летка, он превысил неблагоприятную отметку 550 см, сегодня вода продолжила подниматься, подтоплено 50 частных домов. Также в результате размыва дорог отрезанными от большой земли оказались несколько населённых пунктов в Усть-Куломском районе. На территориях введен режим ЧС", - сообщил Владимир Уйба.

По его словам, оперативным службами было принято решение о развертывании в Летке пункта временного пребывания.

"В результате подтопления 50 частных домов в селе Летка оказались затоплены, шесть человек эвакуированы, они распределены по родственникам, остальные находятся по местам проживания. Мы развернули пункт временного пребывания в селе, там есть все необходимое", - рассказал Уйба.

По словам руководителя администрации муниципального района "Усть-Куломский" Сергея Рубана, из-за обильного таяния снега на территории района размыло пять участков автомобильных дорог, полностью отрезанными остались шесть населенных пунктов (Нижний Воч, Верхний Воч, Дзель, Габово, Воль, Дема), где проживает 745 человек.

"На сегодняшний день проводится оценка ущерба и планирование ликвидационных работ. Работы по восстановлению промоин начнутся после схода талых вод", - говорится в сообщении пресс-службы района.