Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-07T19:35
https://ria.ru/20200507/1571122499.html
В нескольких населенных пунктах Коми ввели режим ЧС из-за паводка
https://cdn21.img.ria.ru/images/149659/12/1496591294_0:83:1601:983_1036x0_80_0_0_24f84946c2ae211cdcc956c1e13d8e6d.jpg
РИА Новости

В нескольких населенных пунктах Коми ввели режим ЧС из-за паводка

19:35 07.05.2020
183
© РИА Новости / Сергей Паршуков / Перейти в фотобанкЖилые дома, затопленные в результате паводка, в селе Усть-Цильма в республике Коми
Жилые дома, затопленные в результате паводка, в селе Усть-Цильма в республике Коми
© РИА Новости / Сергей Паршуков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Режим ЧС объявлен в селе Летка Прилузского района из-за подтопления домов и в Усть-Куломском районе из-за размытия дорог, сообщил врио губернатора Коми Владимир Уйба.
"В Прилузском районе поднялся уровень воды в реке Летка, он превысил неблагоприятную отметку 550 см, сегодня вода продолжила подниматься, подтоплено 50 частных домов. Также в результате размыва дорог отрезанными от большой земли оказались несколько населённых пунктов в Усть-Куломском районе. На территориях введен режим ЧС", - сообщил Владимир Уйба.
По его словам, оперативным службами было принято решение о развертывании в Летке пункта временного пребывания.
"В результате подтопления 50 частных домов в селе Летка оказались затоплены, шесть человек эвакуированы, они распределены по родственникам, остальные находятся по местам проживания. Мы развернули пункт временного пребывания в селе, там есть все необходимое", - рассказал Уйба.
Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
6 декабря 2019, 12:05
В Приамурье паводок погубил почти четверть посевов сои
По словам руководителя администрации муниципального района "Усть-Куломский" Сергея Рубана, из-за обильного таяния снега на территории района размыло пять участков автомобильных дорог, полностью отрезанными остались шесть населенных пунктов (Нижний Воч, Верхний Воч, Дзель, Габово, Воль, Дема), где проживает 745 человек.
"На сегодняшний день проводится оценка ущерба и планирование ликвидационных работ. Работы по восстановлению промоин начнутся после схода талых вод", - говорится в сообщении пресс-службы района.
После введения на территориях режима ЧС все работы по восстановлению идут согласно плану ликвидации ущерба.
Весенний паводок
3 мая, 13:20
Паводки подтопили 25 мостов в разных регионах России
100101
Обсудить 0
Владимир УйбаРеспублика КомиПрилузский районУсть-Куломский районПроисшествия
Рекомендуем
Липецк
В Липецкой области число излечившихся от коронавируса достигло 142
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Ливии
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Макрон обсудили подготовку видеоконференции "пятерки" СБ ООН
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Число жертв коронавируса в Британии увеличилось на 539 человек
Строящийся жилой комплекс в Подмосковье
В Подмосковье возобновят работу промышленности и строительство
Великая отечественная война 1941-1945 гг. Гитлеровский солдат
На Белгородчине опубликуют около 600 документов о преступлениях нацистов
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
Число жертв коронавируса в Подмосковье выросло до 156 человек
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Путин и Макрон обменялись поздравлениями с 75-летием Победы
Работник муниципалитета в защитном костюме кормит уличных кошек на площади Султанахмет в Стамбуле, Турция
В Турции от COVID-19 за сутки умерли 57 человек
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В Подмосковье ежедневно производят около 650 тысяч масок
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
В Ульяновской области обязали носить перчатки в общественном транспорте
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Калмыкии 90-летняя женщина вылечилась от коронавируса
Машина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте Станица Луганская
В ДНР раскритиковали идею Киева привлечь к переговорам переселенцев
Машины скорой помощи возле полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка, США
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 231
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Неверов пожалуется в Роскомнадзор из-за фейка о выявлении у него COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19На "Земле леопарда" рассказали о пополнениях в тигриных семьях
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
Лента новостейМолния