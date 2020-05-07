На Белгородчине опубликуют около 600 документов о преступлениях нацистов

ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Около 600 документов о преступлениях нацистов в Около 600 документов о преступлениях нацистов в Белгородской области в 1941-1943 годах, включая пятичасовой расстрел горожан на льду реки Оскол, подготовили для публикации к 75-летию Победы , сообщил в четверг журналистам начальник управления по делам архивов Белгородской области Павел Субботин.

В рамках проекта "Без срока давности" в Белгороде представили подборку документов о преступлениях венгерских и немецких оккупантов на территории области в 1941-1943 годах.

"Мы уже на текущий момент подготовили свыше 550 документов для публикации. Это акты ущерба и зверств в сельских советах и в районах нашей области... Сразу, как только освобождался район либо населенный пункт, туда заходили советские войска, потом возвращалась администрация, и начинался подсчет нанесенного ущерба. Подсчитано абсолютно все: сколько разбито домов, сколько убито скота, сколько чего сожжено, сколько украдено и вывезено", - рассказал Субботин.

По его словам, задокументированы свидетельства жителей, которые были в оккупации.

"Они давали свои показания в этих актах: сколько человек было убито, расстреляно, изнасиловано, закопано живьем, повешено. Вещи в этих актах ущерба встречаются абсолютно ужасающие", - сказал Субботин.

По его словам, в документах есть свидетельства того, как оккупанты застрелили молодого человека только потому, что он - инвалид, как измывались над детьми в присутствии их родителей, как убили человека с психическим заболеванием.

"Расстрел на льду реки Оскол горожан города Новый Оскол длился пять часов. Пять часов расстреливали людей. Пробили прорубь, их всех вывели на лед, разбили на группы, одну группу расстреляют - топят, следующую начинают расстреливать, топят - следующую расстреливают", - рассказал Субботин.

Он отметил, что многие из описываемых в документах случаев не были известны даже в тех населенных пунктах, в которых они произошли.

"Этот массив документов мы к 75-летию Победы намерены обнародовать, предоставить в общественное пользование", - сказал Субботин.

По его словам, подготовленный массив документов превратится в книгу, посвященную оккупационной политике на территории Белгородской области. В каждом регионе страны, который в годы Великой Отечественной войны был оккупирован, появится своя такая книга.