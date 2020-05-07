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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T19:54
https://ria.ru/20200507/1571122178.html
В Калмыкии 90-летняя женщина вылечилась от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

В Калмыкии 90-летняя женщина вылечилась от коронавируса

19:32 07.05.2020 (обновлено: 19:54 07.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 7 мая – РИА Новости. В Калмыкии от коронавируса вылечилась 90-летняя местная жительница, она стала самой возрастной пациенткой, перенесшей COVID-19 в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
По данным оперштаба, на 7 мая в Калмыкии зарегистрировано 407 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 79 человек, скончались пятеро. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 28 человек.
Коронавирус
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Как сообщили РИА Новости в ведомстве, среди тех, кто заболел коронавирусом в Калмыкии оказалась 90-летняя Надежда Мукабенова, она заразилась от своих детей, которые не подозревали о том, что инфицированы. Женщина оказалась в больнице в канун своего 90-летия, избежать реанимации пожилой пациентке не удалось, как отметили в минздраве, на данный момент Мукабенову уже выписали.
"В свои 90 лет она смогла победить болезнь, став самой возрастной пациенткой, излечившейся от новой коронавирусной инфекции. С выздоровлением Надежду Бамбушевну поздравил глава республики Бату Хасиков", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По словам собеседника агентства, сейчас пенсионерка находится дома со своей дочерью, соблюдает режим самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика КалмыкияОбщество
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