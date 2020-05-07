В Калмыкии 90-летняя женщина вылечилась от коронавируса

По данным оперштаба, на 7 мая в Калмыкии зарегистрировано 407 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 79 человек, скончались пятеро. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 28 человек.

Как сообщили РИА Новости в ведомстве, среди тех, кто заболел коронавирусом в Калмыкии оказалась 90-летняя Надежда Мукабенова, она заразилась от своих детей, которые не подозревали о том, что инфицированы. Женщина оказалась в больнице в канун своего 90-летия, избежать реанимации пожилой пациентке не удалось, как отметили в минздраве, на данный момент Мукабенову уже выписали.