В Калмыкии 90-летняя женщина вылечилась от коронавируса

ВОЛГОГРАД, 7 мая – РИА Новости. В Калмыкии от коронавируса вылечилась 90-летняя местная жительница, она стала самой возрастной пациенткой, перенесшей COVID-19 в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
По данным оперштаба, на 7 мая в Калмыкии зарегистрировано 407 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 79 человек, скончались пятеро. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 28 человек.
Как сообщили РИА Новости в ведомстве, среди тех, кто заболел коронавирусом в Калмыкии оказалась 90-летняя Надежда Мукабенова, она заразилась от своих детей, которые не подозревали о том, что инфицированы. Женщина оказалась в больнице в канун своего 90-летия, избежать реанимации пожилой пациентке не удалось, как отметили в минздраве, на данный момент Мукабенову уже выписали.
"В свои 90 лет она смогла победить болезнь, став самой возрастной пациенткой, излечившейся от новой коронавирусной инфекции. С выздоровлением Надежду Бамбушевну поздравил глава республики Бату Хасиков", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По словам собеседника агентства, сейчас пенсионерка находится дома со своей дочерью, соблюдает режим самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.